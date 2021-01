Hilfe aus der Bundesliga: Union-Spieler Max Kruse unterstützt das E-Rockit

Hennigsdorf

Bundesligaspieler Max Kruse vom 1. FC Union Berlin hat sich an dem Brandenburger eMobility-Startup „eROCKIT Systems“ mit Sitz in Hennigsdorf beteiligt. Max Kruse pflegt bekanntlich eine Leidenschaft für schnelle Autos. Mit seinem „ Max Kruse Racing Team“ hat der Fußballstar seit 2018 ein eigenes Rennteam am Start. Nun investiert er erstmals im boomenden Markt der Elektrozweiräder. Max Kruse erklärt: „Das Zusammenspiel von Mensch, Maschine und Fahrdynamik habe ich noch nie so eindrucksvoll gespürt wie beim eROCKIT. Als ich zum ersten Mal in die Pedale trat, habe ich die enorme Kraft und die unglaubliche Beschleunigung erlebt. Es fühlt sich an als könntest du fliegen. Ein geniales Bike.“

Das „eROCKIT“ ist das erste pedalgesteuerte Elektromotorrad. Die Steuerung ist intuitiv, Fahrdynamik und Performance entfalten sich mit jedem Tritt in die Pedale. Innerhalb weniger Sekunden beschleunigt das e-Motorrad auf rund 90 Stundenkilometer. Im Bereich der Elektromobilität sieht Max Kruse große Chancen.„Mit neuer und innovativer Technologie können wir die Welt verändern. eROCKIT vereint Technik, Design, Geschwindigkeit, Fahrspaß und saubere Mobilität. Für mich ist es mehr als das schönste Männerspielzeug der Welt!“

In Hennigsdorf wird das eROCKIT produziert. Schon im Sommer vergangenen Jahres, bevor der Kicker überhaupt zu Union Berlin gewechselt war, hatte er Hennigsdorf besucht, um sich einen Eindruck vom E-Rockit zu machen. Unter anderem hatte sich auch schon Popstar Martin Kesici von den Fähigkeiten des Zweirades überzeugen können.

Von MAZonline