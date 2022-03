Home-Office ist für Saskia Brouwers nicht die Lösung aller Probleme

Hennigsdorf

Saskia Brouwers berät Kunden für die Deutsche Vermögensberatung in Hennigsdorf. Um die Anleger zu überzeugen und Vertrauen aufzubauen, ist hierbei der persönliche Kontakt wichtig. „Zu Beginn der Pandemie sind alle Berater ins Home-Office gegangen. Wir haben aber schnelle gemerkt, dass man so in unserem Job nicht richtig arbeiten kann.“

Daraufhin hat Saskia Brouwers und ihre Kollegen unter Einhaltung aller Maßnahmen ihre Filiale wieder geöffnet. „Mit Abstand und Maske haben wir dann wieder mit unseren Kunden direkt gesprochen.“

Viel Kundenkontakt wurde aber auch über den Computer abgewickelt. „In einem Video-Chat braucht man keine Maske und kann sich auch gut austauschen. Es hat eine Weile gedauert, bis alle hiermit zurechtgefunden haben. Ich denke aber, an diese Form der Kommunikation haben sich viele mittlerweile gewöhnt.“

Von Till Eichenauer