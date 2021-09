In Birkenwerder gestohlener Transporter taucht in Hennigsdorf auf

Birkenwerder/Hennigsdorf

Bislang Unbekannte haben in der Zeit von Sonntag (19. September), 19 Uhr bis Montagmorgen (20. September), 5.30 Uhr einen Transporter der Marke Fiat Ducato aus der Straße im Fuchsbau in Birkenwerder gestohlen.

Transporter wird in Hennigsdorf geortet

„Das Fahrzeug konnte allerdings geortet und so auf einem öffentlichen Parkplatz in der Fontanesiedlung in Hennigsdorf festgestellt werden“, berichtete Polizeisprecher Daniel Fischer. Offenbar wurde die Beifahrertür des Transporters aufgebrochen.

Ob etwas aus dem Inneren gestohlen wurde konnte noch nicht festgestellt werden, so dass auch die Höhe des entstandenen Sachschadens bislang unklar ist. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren am Fahrzeug.

