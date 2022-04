Hennigsdorf

Ein paar Nadelbäume biegen sich im Wind, in die Erde sind Messstangen gerammt. Die rund 18 000 Quadratmeter große Industriebrache im Gewerbegebiet Nord 4, direkt gegenüber des Hennigsdorfer Stahlwerks, ist umzäunt, wirkt wenig spektakulär. Doch der Boden, auf dem einst eine alte Schwelgasanlage qualmte, stellte auf Jahrzehnte eine ernsthafte Gefahr für das Trinkwasser im etwa einen Kilometer entfernten Wasserwerk Stolpe dar. Kein Wunder: Ab Anfang der 1950er-Jahre bis 1976 wurde in der Anlage Braunkohle zur Gasgewinnung verschwelt. Das Übel dürfte vor allem im Pumpenkeller der längst abgerissenen Industrieanlage gelegen haben.

Die Schadstoffe bedrohten das Trinkwasser

Durch Löcher und undichte Stellen sollen Schadstoffe über Jahrzehnte ins Erdreich gelangt sein. Rund 24 Tonnen Alkylphenole, die krebserregend sein können, waren noch bis in acht Meter Tiefe im Boden nachweisbar. Die Schadstoffe sind leicht löslich und können sich im Grundwasser verbreiten. Um das zu verhindern, hatte es drei große Sanierungsaktion im neuen Jahrtausend gegeben – die letzte war 2018 zuende gegangen. Im sogenannten Wabenverfahren hatten damals Spezialisten ein riesiges Rohr in den Boden gerammt, um die kontaminierte Boden gegen unbelasteten Erde auszutauschen. Danach wurde das Grundwasser etwa drei Monate lang gefiltert.

Die Anlage befand sich auf Stahlwerksgelände. Quelle: Vietgest

Insgesamt rund 12 500 Tonnen Material wurden ausgetauscht, davon 11 500 Tonnen Erde und 1000 Tonnen Bauschutt. Etwa 14,3 Tonnen krebserregende Schadstoffe, genauer Alkylphenole, wurden im Laufe der Arbeiten entsorgt. Zudem wurden rund 126 600 Kubikmeter Grundwasser gefördert und gereinigt. Diese dritte Sanierung hat mehr als 4,1 Millionen Euro gekostet, die Stadt Hennigsdorf trug 148 000 Euro davon. Die erste Sanierung indes hatte schon 2003 begonnen, fünf Jahre später die zweite – die Gefahr für das Grundwasser war aber geblieben. Die dritte könnte diesen Malus nun behoben haben. „Im Ergebnis der drei Gefahrenabwehrmaßnahmen kann festgestellt werden, dass der Standort der ehemaligen Schwelgasanlage nach Abschluss des nachlaufenden Grundwassermonitorings durch die untere Bodenbehörde des Landkreises Oberhavel voraussichtlich als sanierter Standort anerkannt werden wird“, heißt es nun im aktuellen Sachstandsbericht für die Altlastenbeseitigung auf den ehemaligen Stahlwerksflächen.

Die Sanierung war Teil eines größeren Projektes

Und weiter: Zwar seien im Bereich der Fahnenspitze im Vorfeld der Wasserwerksbrunnen nach wie vor vereinzelt Alkylphenole in sehr geringer Konzentration nachweisbar, in den Wasserwerksbrunnen selbst sind diese nach wie vor nicht nachweisbar. Die Schadstofffahne, also die Spur dieser Substanzen im Grundwasser, werde sich mittelfristig zurückbilden, heißt es in dem Sachstandsbericht dazu weiter.

Die Sanierungsmaßnahme auf dem Gelände der alten Schwelgasanlage war Teil des Ökologischen Großprojekts Region Oranienburg. Seit Beginn der 1990er-Jahre werden alte Industrieböden im Kreis saniert und für Investoren nutzbar gemacht, Teil des Projekts sind Areale in Hennigsdorf, Oranienburg, Velten und Birkenwerder. Es ist eines von vier Projekten in der Mark. Weitere Standorte sind die Stahlstadt Brandenburg, Schwedt mit seiner Erdölraffinerie und der Chemiestandort Schwarzheide.

Auch 2018 wurde nochmals saniert. Quelle: Paetzel

Neben der Bereinigung des Grundwassers war ein weiteres Ziel der Sanierungsmaßnahmen auf dem Gelände der alten Schwelgasanlage, dass sich hier Unternehmen ansiedeln können. Das könnte gelingen. Im Ergebnis der dritten Sanierung, sei „das Grundstück für eine zukünftige Bebauung und Nutzung als Gewerbegrundstück freigegeben worden“, heißt es im Sachstandsbericht.

Dennoch könnten noch Jahre vergehen, bis sich hier Unternehmen niederlassen. Denn für das Areal werde laut Gutachten nochmals im Sommer 2022 die Verlängerung der Haftungsfreistellungsregelung beantragt, die ein Handeln auf dem Gelände ermöglicht. „Einerseits ist heute noch nicht klar, über welchen Zeitraum das derzeitige Grundwassermonitoring zur Überwachung der bestehenden Schadstofffahne noch fortzuführen ist. Des Weiteren sind der Altlast für das laufende Monitoring diverse Grundwassermessstellen zugeordnet, die nach Abschluss der Maßnahmen zurück zu bauen sind“, heißt es in dem Papier.

Auch andere Stahlwerksflächen werden saniert

Und auch dann sind noch nicht alle Unsicherheiten auf dem Areal ausgeräumt. „Auch kann für das Grundstück der ehemaligen Schwelgasanlage wahrscheinlich erst im Zuge der Vermarktung und Bebauung ab schließende Klarheit erlangt werden, dass tatsächlich alle Gefahrenherde und somit alle Investitionshemmnisse beseitigt worden sind“, heißt es im Gutachten weiter.

Die Verwaltung bewertet die Situation Fall positiv. „Die Sanierung der Flächen des früheren Hennigsdorfer Elektrostahlwerkes, dazu gehört auch das Teilstück der früheren Schwelgasanlage, ist eine Herausforderung, der wir uns seit zwei Jahrzehnten stellen und die nun im Wesentlichen abgeschlossen ist. Wir freuen uns darüber, dass das Gewerbegebiet Nord insgesamt eine so positive Entwicklung genommen hat und nimmt“, erklärt Daniel Stenger, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung. Zum Sanierungsgebiet der ehemaligen Stahlwerksflächen gehören noch mehr Areale als das der Schwelgasanlage. Auf den übrigen Flächen könne ein Altlastenverdacht ausgeschlossen werden, heißt es im Sachstandsbericht. Dies gelte insbesondere auch für die ehemalige Stahlwerksdeponie „Kippe Nord II“, auf der überwiegend Bodenaushub und Abfälle, etwa Betonfertigteile als Ausschuss des Stahlwerksneubaus, abgelagert worden seien.

Von Marco Paetzel