Wie ärgerlich: Am Wochenende kam es in Hennigsdorf zu mehreren Einbrüchen, auch in der Schönwalder Straße sind Täter eingedrungen und haben gewaltsam einen Verschlag geöffnet, in welchem die Fahrräder der Mieter abgestellt werden. In einem Nachbarhaus ist dann noch eine Flasche Bier gestohlen worden.