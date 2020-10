Hennigsdorf

Im Zeitraum von Sonntag (25. Oktober) zum Montag (26. Oktober) wurden in einem Wohnblock in der Hennigsdorfer Fontanestraße insgesamt drei Kellerverschläge durch Auftrennen der Vorhängeschlösser gewaltsam geöffnet. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Aus einem Keller wurde ein Computer und Monitor entwendet, aus den anderen Kellerräumen war augenscheinlich nichts entwendet worden.

Von MAZonline