Kinder werden Unfallzeugen: 13-Jähriger bei Unfall in Nieder Neuendorf schwer verletzt

Hennigsdorf

Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwochmorgen (10. November) gegen 7.40 Uhr auf der Spandauer Landstraße in Hennigsdorf ereignet. Wie Christin Knospe, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord mitteilte, ist dabei ein 13-Jähriger schwer verletzt worden. „Der 30-jährige Fahrer eines Toyota befuhr dabei die Spandauer Landstraße in Richtung Hennigsdorf, als der 13-Jährige an einer Querungshilfe die Straße betrat“, berichtete sie.

Notfallseelsorger kümmert sich um Unfallzeugen

Das Auto erfasste den Jungen, der durch den Zusammenstoß schwer verletzt wurde. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. „Da sich der Unfall in der Nähe einer Bushaltestelle ereignete, wurden viele Kinder Zeugen des Geschehens“, so Christin Knospe weiter. Ein Notfallseelsorger kam zum Einsatz und kümmerte sich um die Unfallzeugen.

Derzeit gebe es keine Anhaltspunkte dafür, dass der Autofahrer unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stand. Der 30-Jährige blieb unverletzt.

