Kleine Welt – großer Wunsch: Spur 1 Freunde wollen alten Bahnhof Hennigsdorf nachbauen

Hennigsdorf

An das frühere Bahnhofsgebäude aus den 1960er-Jahren können sich noch viele Hennigsdorfer erinnern. Doch die Modellbahner aus der Storchengalerie möchten es genau wissen. Wie sah die Empfangshalle, die keine 40 Jahre später wieder abgerissen und durch das jetzige Empfangsgebäude ersetzt wurde, von innen aus? Wer hat noch alte Bild- oder Videoaufnahmen, Baupläne, Zeichnungen oder andere Dokumente? Dieser Frage gehen Georg Fietz, Vorsitzender des Vereins Spur 1 Freunde Berlin Brandenburg, und seine Mitstreiter schon seit mehr als zwei Jahren nach, denn sie möchten den ehemaligen Bahnhof so detailgetreu wie möglich nachbauen. Wer öfter durch das Einkaufszentrum schlendert, hat vielleicht schon einmal die aktuelle Bahnhofskonstruktion vom Schaufenster aus betrachtet, nun soll sie durch ein präziseres Modell ersetzt werden.

Der DDR-Bau ist um 1960 errichtet worden. DieSpur 1 Freunde Berlin Brandenburg haben das Gebäude schon einmal nachgebaut, möchten es aber präzisieren. Quelle: Wiebke Wollek

Wer meint, die Aktivitäten des 16 Personen – zwölf Herren und vier Damen – starken Vereins hätten während der Pandemiezeit geruht, irrt. „Wir waren regelmäßig hier, teils allein oder nur in kleinen Gruppen, immer unter Berücksichtigung des Gesundheitsschutzes“, erklärt Georg Fietz. Was jedoch fehlte, waren die sogenannten Fahrtage, also Besuchstage für die Öffentlichkeit. Erstmals seit zwei Jahren findet ein solcher Nachmittag nun am 28. April von 14:30 bis 18:00 Uhr ohne Anmeldung statt. Danach sind Fahrtage jeden ersten Donnerstag im Monat geplant. Schriftführer Eberhard Schulz erklärt die Besonderheit dieser bald wieder regelmäßigen Einladung: „Wer eine Modellbahn in der Größe Spur 1 besitzt, darf sie gerne auf unserer Anlage fahren lassen. Denn die wenigsten haben zu Hause den Platz für so eine große Gleisanlage.“ Dass die kleinen Züge und Landschaftselemente gar nicht angerührt werden dürfen, gilt also nicht. „Wir setzen natürlich Respekt und Vorsicht im Umgang mit unserem Werk, in dem sehr viel Arbeit steckt, voraus“, betont Georg Fietz. Der interessierte Nachwuchs darf außerdem die Züge des Vereins per Handregler steuern und damit über die Gleise schicken. Die Weichen und Signale der Anlage auf 200 Quadratmetern Vereinsfläche werden zentral gesteuert. Das Fahren erfolgt manuell per Handregler. Zusammenstöße werden im Notfall per Zuruf verhindert. Abgesehen vom Hennigsdorfer Bahnhofsgebäude ist die Gestaltung keinen festen Regeln unterworfen – die Umgebung, durch welche die Züge fahren, ist praktisch frei erfunden, vom Gebirge bis zum Badesee. Die Züge jedoch sind teilweise originalgetreu denen nachempfunden, die von der AEG gebaut wurden, zum Beispiel die Baureihe E 91.

Die Modellbahner haben viel Freude am Tüfteln. Quelle: Wiebke Wollek

Seine Liebe zur Modellbahn entwickelte Georg Fietz schon im zarten Alter von drei Jahren. Lange Zeit steuerte er Züge der Spurweite H0. Als er zum dritten Mal Vater wurde, mussten die kleinen Züge in einer robusteren, größeren Variante her. „So bin ich erst einmal zur Gartenbahn und später zur Spur-1-Bahn gekommen“, erzählt der 68-Jährige, der auch sein Berufsleben der Eisenbahn widmete. Der Berliner arbeitete als Elektroingenieur in der Stromversorgung der S-Bahn.

Gründung im Jahr 1996

Der Verein Spur 1 Freunde Berlin Brandenburg wurde 1996 von Peter Jungrichter gegründet – die Mitglieder kommen heute teils aus Berlin, teils aus dem Umland und sind glücklich, ihr Hobby in Hennigsdorf ausleben zu können. Georg Fietz schloss sich an, da das Tüfteln in der Gruppe mehr Spaß macht und man sich fachlich austauschen kann. Der Verein hat sein Domizil seit Ende 2017 in der zweiten Etage der Storchengalerie. Zuvor trafen sich die Modellbahner im Gebäude an der Veltener Straße, wo sich – mittlerweile auch verzogen – die Hennigsdorfer Filiale von Mercedes-Endres befand. Der Vereinsraum war direkt über dem Autohaus. 2017 soll das Gebäude von einer ukrainischen Investitionsgesellschaft gekauft worden sein. Aufgrund der großen Spurweite 1 im Maßstab von 1:32 sind die Kapazitäten der Ladenfläche in der Storchengalerie schneller erschöpft, als man bei der Zahl von 200 Quadratmetern vermuten mag. „Wenn wir die Möglichkeit hätten, würden wir gerne noch expandieren, keine Frage“, erklärt Georg Fietz und fügt lachend einen unter Modellbahn-Liebhabern bekannten Spruch bei: „Die Anlage darf nie fertig werden, sonst hätten wir ja nichts mehr zu tun.“ Über neue Mitglieder wären die Spur 1 Freunde ebenfalls erfreut, auch Jugendliche und junge Erwachsene sind gerne gesehen.

Auch Landschaften gehören zur Modellbahnanlage. Quelle: Wiebke Wollek

Der Verein definiert sich über die technischen und gestalterischen Finessen hinaus auch als gesellige Gruppe, die den persönlichen Austausch schätzt, bei einer Tasse Kaffee und süßen Leckerein zusammen sitzt und über viele Themen spricht, die nicht immer nur mit der geliebten Eisenbahn zu tun haben. Für diesen Sommer ist endlich wieder eine Sonderfahrt mit der „rollenden Legende“, dem AKE-Rheingold-Zug, ins Ostseebad Binz geplant.

Von Wiebke Wollek