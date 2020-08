Hennigsdorf - Know How aus Brasilien: Marcos Scheibe ist seit acht Jahren Chef vom Café Madlen in Hennigsdorf

Schon zweimal musste er sich durch eine schwierige Zeit kämpfen –als das Ziel praktisch kernsaniert und umgebaut wurde und einige Jahre später während der Corona-Krise. Doch bislang hat er alles gut gemeistert. Vor 20 Jahren kam der Brasilianer Marcos Scheibe nach Deutschland.