Hennigsdorf

Keine drei Wochen mehr, dann findet die Kommunalwahl statt. Die MAZ wird in den nächsten Wochen den Spitzenkandidaten aus Hennigsdorf, Velten und Oranienburg per WhatsApp täglich eine Frage stellen.

Start in dieser Woche ist Hennigsdorf. Die Kandidaten bekommen die Frage geschickt und müssen diese noch am selben Tag beantworten. Frage 1: Was sind die wichtigsten drei Dinge, die Sie für Hennigsdorf erreichen wollen? Alle Antworten gibt es dann am Sonnabend in der MAZ.

Von Sebastian Morgner