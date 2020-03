Hennigsdorf

Das beliebte Frühlingskonzert der Hennigsdorfer Musikschule findet am Sonnabend, 21. März, um 15 Uhr im Stadtklubhaus an der Edisonstraße 1 statt. Es ist bereits zu einer guten Tradition geworden, dass die Schülerinnen und Schüler die schöne Jahreszeit musikalisch begrüßen. „Es grünt so grün“ aus „My fair Lady“ wird unter anderem vom Klarinettenensemble geboten. Mit „Bad Guy“ stimmt die Jazzband „Achiever“ auf den Frühling ein. Mit der „ West Side Story“ wird der Chor „InTakt“ zum Programm beitragen. Auch das Jugendkammerorchester, das Gitarrenensemble, das Cello-Ensemble und das Ensemble „Mildes Holz“ werden von ihrem Können überzeugen. Die Irish Folk Band begrüßt die Gäste des Konzerts mit „Dirty old Town" im Foyer.

Percussionkonzerte stehen auf dem Programm

Nach dem Frühlingskonzert stehen die Percussionkonzerte auf dem Programm. Die Trommelklassen der Bibergrundschule und der Regenbogenschule, Percussion-Ensembles, die Rock-Band, die Pop-Band und viele mehr geben gleich an zwei Tagen ein rhythmisches „Stelldichein". Unter der Leitung Christoph Hengelhaupts finden sich alle Trommler zusammen und lassen den Saal des Stadtklubhauses beben. Die Veranstaltung am Mittwoch, 25. März, beginnt um 18 Uhr und am Donnerstag, 26. März, um 17 Uhr.

Noch gibt es Karten für die Konzerte. Der Eintritt kostet acht, ermäßigt 6,40 Euro. Es gibt sie in der Stadtinformation, im Stadtklubhaus und unter www.hennigsdorf.de.

Von MAZonline