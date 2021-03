Kreistag spricht sich klar für die Sicherung von Arbeitsplätzen bei Alstom in Hennigsdorf aus

Oberhavel

Einstimmig hat sich der Kreistag zu Sicherung von Arbeitsplätzen bei Alstom in Hennigsdorf durch die Fertigung regionaler Aufträge bekannt. Hintergrund ist, dass nach Planung des Vorbesitzers Bombardier die Fertigung des neuen Auftrages für die Straßenbahn Berlin in Bautzen erfolgen soll. Der Landrat wird gebeten, sich – gegebenenfalls mit Unterstützung der Stadt Hennigsdorf und der Landesregierung – beim Berliner Senat für eine regionale Fertigung in Hennigsdorf einzusetzen, zumal diese auch Beschäftigung von Berlinern in Hennigsdorf sichert. Damit soll erreicht werden, dass die BVG eine entsprechende Forderung an Alstom Transport Deutschland GmbH stellt. Dass der Standort in Hennigsdorf auch als Produktionsstandort erhalten bleibt, ist für die Stadt von elementarer Bedeutung. Viele Beschäftigte in der Produktion stammen aus Hennigsdorf und Oberhavel. Diese Arbeitsplätze gilt es zu sichern. Insofern sollen der Kreistag und der Landrat alle politischen Möglichkeiten ausschöpfen, sich für die Fertigung der Straßenbahn Berlin in Hennigsdorf einzusetzen, womit ein wichtiger Beitrag zur Zukunftssicherung des Standortes geleistet würde, hieß es im Beschlussantrag.

Von Wiebke Wollek