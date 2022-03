Krieg gegen die Ukraine: Hennigsdorfer bringen Spenden mit vier Transportern an die Grenze

Hennigsdorf

Als die ersten russischen Soldaten in die Ukraine marschierten, wusste Hania Szybinski, dass sie etwas tun muss. „Wir müssen alle zusammenhalten, um Putin zu zeigen, dass er das nicht gewinnen kann“, sagt die 41-Jährige. Die Hennigsdorferin hat in dieser Woche eine Spendenaktion ins Leben gerufen, sammelt via Facebook und Whatsapp Dinge, die den Menschen in der Ukraine helfen könnten.

Dabei arbeitet sie eng mit dem FC 98 Hennigsdorf zusammen, der seine Geschäftsstelle für die Spendensammlung zur Verfügung stellt. Zudem spendete die Ü45 des Vereins aus der Mannschaftskasse für die gute Sache. Von Decken und Kuscheltieren oder Windeln über Verbandszeug bis hin zu Desinfektionsmitteln oder Dosen, Süßigkeiten&Co. werde alles gebraucht, was die Leute entbehren können.

Sie hat drei große Transporter organisiert

Am Montag hat Hania Szybinski den Aufruf in der Gruppe „Hennigsdorf verbindet“ gepostet, seitdem haben sich schon über 100 Menschen gemeldet, die spenden wollen. Sie kommen vor allem aus Hennigsdorf, Velten und Berlin-Spandau. Damit die Dinge auch ankommen, hat Hania Szybinski vier große Transporter organisiert, die Freitag von Hennigsdorf nach Polen bis an die ukrainische Grenze fahren werden.

Dafür nimmt sie sowohl einen Transporter ihrer eigenen Baufirma HN Bau GbR als auch drei Fahrzeuge von zwei anderen regionalen Firmen, deren Chefs helfen wollen. Bei der Fahrt an die ukrainische Grenze wird Hania Szybinski dabei sein, genau wie ihre Tochter Liane (21), die mit ihrem Englisch beim Dolmetschen helfen soll.

Ein Teil der Spenden geht an Soldatinnen und Soldaten

Damit die Dinge auch bei den Menschen ankommen, die sie dringend brauchen, hat Hania Szybinski Kontakt zu zwei Frauen aus Lwiw und einer Kleinstadt vor Kiew aufgenommen, die die Transporte von der Grenze ins Landesinnere der Ukraine organisieren. Ein Teil der Spenden soll außerdem an ein Lager in Polen gehen, von dem aus es unter anderem an Soldatinnen und Soldaten der ukrainischen Armee verteilt werden soll. „Dafür brauchen wir vor allem Dosen, Decken und Verbandsmaterial“, sagt die Hennigsdorferin.

Ein Teil der Spenden soll aber auch an die flüchtenden Menschen ausgegeben werden, die an der ukrainisch-polnischen Grenze auf Einlass in das EU-Land warten. „So viele Leute stehen dort Schlange und die Kinder erfrieren fast, weil es so kalt ist“, sagt Hania Szybinski. Sie selbst stammt aus Polen, ihre Eltern wohnen in einer Kleinstadt, die nur etwa 110 Kilometer von der Grenze entfernt ist. Es sei schon 2014 verpasst worden, die Ukraine in EU und Nato aufzunehmen. „Trotzdem hat keiner von uns damit gerechnet, dass wir im Jahr 2022 wieder einen Krieg in Europa haben“, sagt die Hennigsdorferin. Sie betont, dass die Hilfsaktion fortgesetzt werden soll, weitere Fahrten an die polnisch-ukrainische Grenze könnten folgen.

Spenden können in der Geschäftsstelle des FC 98 Hennigsdorf abgegeben werden

Auch das Restaurant „Zum Blockhaus“ in Nieder Neuendorf warb für Spenden für Ukraine, die Stadt Hennigsdorf wird dafür einen Spendenaufruf vorbereiten. Nähere Details dazu will die Stadt in den kommenden Tagen bekanntgeben.

Spenden können in der Geschäftsstelle des FC 98 Hennigsdorf, Fontanestraße 170, abgegeben werden, von Dienstag bis Donnerstag von 8.30 bis 13 Uhr, danach am Mittwoch von 15 Uhr bis 21 Uhr, am Donnerstag von 15 Uhr bis 19 Uhr und am Freitag ab 8.30 bis 12 Uhr. Kontakt zu Organisatorin Hania Szybinski gibt es unter Palito3@web.de.

Von Marco Paetzel