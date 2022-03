Krieg gegen die Ukraine: Stadt Hennigsdorf ruft die Bürger zu Spendensammlung auf

Hennigsdorf

Die Hennigsdorfer Stadtverwaltung ruft die Bürgerinnen und Bürger nun zu Spenden für die Menschen in der Ukraine auf. „Der Krieg in der Ukraine bewegt uns alle sehr, er macht uns sprachlos, aber er lähmt uns nicht. Ich bitte Sie daher eindringlich um Ihre Mithilfe. Wir möchten als Stadt Hennigsdorf zwei konkrete Spendenaktionen unterstützen, um die Not der Menschen in der Ukraine zu lindern“, erklärte Bürgermeister Thomas Günther. Die Verwaltung habe ein Hilferuf aus der polnischen Partnerstadt Sroda Wielkopolska erreicht, man brauche Spenden für die ukrainische Partnerstadt Mogilev Podolsky.

„Die Freunde aus der Ukraine sind in großer Not und brauchen schnelle und dringende Hilfe, um das Leben im Ausnahmezustand zu meistern. Gemeinsam werden Transporte der nötigsten Artikel, wie Medizin, Verbandsmaterial, Decken und Drogerieartikel zum örtlichen Krankenhaus von Mogilev Podolsky organisiert“, so Thomas Günther weiter. Die Stadt Hennigsdorf unterstützt auch gemeinsam mit dem Zentralverband der Ukrainer in Deutschland e.V. und dem Landgasthof Hubertus in Frohnau eine Spendensammlung, die direkt und wöchentlich in das Militärkrankenhaus nach Kiew gebracht werden soll.

Das wird gebraucht

Gesammelt werden im Gemeinschaftszentrum Conradsberg folgende Dinge: Kleidung / Decken: Normale Decken / Thermodecken, Schlafsäcke, Schlafmatratzenauflagen aus wasserdichter Aluminiumhülle, Matratzen), Kleidung (neu oder im sehr guten, sauberen Zustand): Regenmäntel; Hygieneartikel: Seife, Deodorants, Zahnpasta, Zahnbürsten, Kämme, Unterwäsche für Damen, Herren, Kinder, Damenbinden, Windeln, Windeln für Erwachsene, Toilettenpapier und Papierhandtücher, Handtücher, Müllbeutel; Lebensmittel: Lebensmittelkonserven Speisen zur schnellen Zubereitung (Instant), Baybnahrung, Riegel (einschließlich Energieriegel), Trockenfrüchte, Nüsse, Nudeln, Einweg- oder Mehrweg-Küchenutensilien: tiefe Teller, Löffel, Gabel, Messer, Becher; Anderes: Notfall-Medizin, Erste-Hilfe-Sets (Pflaster, Schmerzmittel, Desinfektion, Rettungsdecke), Streichhölzer, Batterien, Powerbanks, Taschenlampen, Kerzen.

Aufgrund der knappen Transportkapazitäten in das Kriegsgebiet bitte die Stadtverwaltung, nur die auf der Liste aufgeführten Artikel zu spenden, da diese am nötigsten gebraucht werden.

Spenden müssen beschriftet sein

Für die Zuordnung und schnelle Lieferung der Hilfsgüter in die Ukraine ist es wichtig, dass die Spender die Gegenstände nach einzelnen Kategorien, wie Lebensmittel oder Hygieneartikel, in Pappkartons verpacken und deutlich beschriften, damit erkennbar ist, was sich darin befindet. Medizinische Produkte müssen unbedingt gesondert eingepackt werden.

Bürger können ihre Spenden von Dienstag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr sowie am Sonnabend von 10 bis 12 Uhr im Gemeinschaftszentrum Conradsberg, Parkstraße 39 in Hennigsdorf, abgeben. Das Gemeinschaftszentrum ist telefonisch erreichbar unter 03302 - 20 74 522 oder per Mail gemeinschaftszentrum@hennigsdorf.de

Von MAZonline