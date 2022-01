Kurz vor ihrer Abiturprüfung: Wie zwei junge Frauen aus Hennigsdorf die Pandemie erleben

Hennigsdorf

Wer derzeit erwachsen wird, erlebt diese ohnehin schon fragile Lebensphase anders als andere Generationen. Als der erste Lockdown kam, waren Rasha Köcher und Joelle Merz 15 Jahre alt. Jetzt stehen die beiden kurz vor ihrer Abiturprüfung. Einen Club haben sie seitdem noch nicht von innen gesehen, viele erste Male erleben sie anders: Verreisen ohne Eltern, die erste Liebe und auch mal scheitern und Fehler machen – alles, was zum Erwachsenwerden dazugehört, steht unter dem Vorzeichen der Pandemie, die sich für die Jugendlichen allgegenwärtig anfühlt. Im MAZ-Interview verraten die beiden, wie es ihnen zwischen Home-Schooling und verpassten Feiern ergangen ist.

In drei Monaten ist es soweit und das schriftliche Abitur klopft an – fühlt ihr euch darauf vorbereitet?

Joelle Merz: Bei mir ist das stark fächerabhängig. Biologie ist mein Lieblingsfach, da mache ich mir gar keine Sorgen. Bei anderen Fächern fühle ich mich noch nicht ganz so sicher. Wir sind aber dabei, den Stoff aus der Zeit vom Home-Schooling gezielt zu wiederholen. Ich denke, dass unsere Lehrer uns bestmöglich auf die Prüfungen vorbereiten.

Rasha: Ich kann da zustimmen, aber ich sehe das nicht nur positiv. Viele Themen, die für das Abitur relevant sind, konnten wegen Corona gar nicht behandelt werden. Die werden jetzt ziemlich unter Druck durchgenommen und wir schreiben viele Tests hintereinander.

Enormer Schub beim Erwachsenwerden

In den letzten zwei Jahren wart ihr insgesamt neun Monate im Home-Schooling, dazwischen gab es oft Wechselunterricht. Wie war das für euch?

Joelle: Ich muss zugeben, dass ich am Anfang euphorisch war, dass man Zuhause bleiben kann. Aber da wusste man ja auch noch nicht, wie lange das Ganze gehen würde. Später hatte ich dann das Gefühl, dass die Lehrer das Volumen an Aufgaben nicht richtig einschätzen konnten.

Die beiden jungen Frauen gehen aufs Puschkin-Gymnasium in Hennigsdorf. Quelle: Robert Roeske

Rasha: Ich denke, dass viele Lehrer einfach gar nicht darauf vorbereitet waren. Manche Lehrer waren nur einmal in der Woche zu erreichen. Trotzdem glaube ich, dass ich viel aus dieser Zeit mitgenommen habe. Gerade bei der ersten Coronawelle habe ich gelernt, selbstständig zu arbeiten. Meine Mutter hat mir komplett selbst überlassen, wie ich meine Tage einteile.

Also seid ihr in mancher Hinsicht auch schneller erwachsen geworden?

Rasha: Ja schon, im Nachhinein würde ich sagen, dass es ein enormer Schub an Erwachsenwerden bei mir war. Man geht einer Struktur nach und macht das, was man machen muss. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass mir etwas gefehlt hat.

Was zum Beispiel?

Rasha: Definitiv der soziale Kontakt. Auch wenn man nicht befreundet ist, redet man in der Schule ja viel miteinander. Das hat gefehlt und ich habe mich dadurch ziemlich isoliert gefühlt. Es war ein bisschen so, als wären wir alle Einzelkämpfer. Ich würde nicht sagen, dass ich depressiv oder so bin, aber ich habe manchmal eine innerliche Traurigkeit in mir.

Joelle: Ja, das war bei mir ähnlich. Erwachsengeworden bin ich in der Hinsicht, dass man sich selbst organisiert und einfach selbstständiger geworden ist. Aber die Erfahrungen, die zum Erwachsenwerden zählen – also Erfahrungen sammeln, das fehlt mir. Das Gemeinschaftsgefühl war einfach nicht gegeben.

Das Leben pausiert gerade

Welche Erfahrungen sind das?

Joelle: Vieles, was ich gerne erlebt hätte, war gar nicht möglich. Wenn ich meine Eltern reden höre, was sie in meinem Alter schon erlebt haben, denke ich mir: Krass, ich bin jetzt fast 18 und saß einfach wirklich oft zuhause. Ich bin ehrlich: Ich habe mich schon sehr darauf gefreut, mit 16 das erste Mal in den Club zu gehen und auch mal unter andere Leute zu kommen und nicht immer nur im Zimmer zu hocken und Musik zu hören. Ich denke aber auch, dass viele Erfahrungen nicht verloren sind, sondern eben nur aufgeschoben.

Rasha: Ich glaube auch, dass das Leben pausiert, aber wir werden ja trotzdem älter. Der erste Kuss, auf die erste richtige Party gehen – das passiert ja alles schon irgendwie. Aber egal was man macht, man muss immer an Corona denken.

Hast du das Gefühl, etwas zu verpassen?

Rasha: Ja schon, eigentlich alles, was man ohne Eltern machen kann.

Joelle: Ich habe das Gefühl, dass sich viele Erfahrungen wiederholen, aber nur selten kommen neue dazu. Mit dem Urlaub hatte ich Glück. Ich bin letzten Sommer ganz alleine mit meinen Freunden nach Kroatien gefahren. Aber man kann nicht wirklich spontan und frei sein, man muss vorher alles schon planen. Es ist oft dieses Abwägen: Soll ich das jetzt machen und Spaß haben oder verstößt es gegen die Regeln.

Es lässt sich vieles nachholen

Würdet ihr sagen, dass ihr trotzdem eine schöne Jugend habt?

Joelle: Auch wenn wir andere Erfahrungen gemacht haben, als Jugendliche in unserem Alter vor Corona, glaube ich, dass wir eine schöne Jugend haben. Und nur weil man etwas mit 16 nicht erlebt hat, heißt das ja nicht, dass man es nicht noch nachholen könnte.

Worauf freut ihr euch in nächster Zeit – gibt es nach dem Abitur schon Pläne?

Joelle: Ich freue mich schon darauf, die Verpflichtungen, die mit der Schule zusammenhängen, loszuwerden. Aber auch auf den Abiball. Wenn alles gut geht, kann der stattfinden und steht als Abschluss für einen besonderen Lebensabschnitt. Danach will ich ein bisschen reisen und Praktika machen, um herauszufinden, was ich beruflich später machen will.

Rasha: Ich würde auch gerne nach meinem Abitur verreisen oder als Au Pair ins Ausland gehen, aber man kann das momentan nicht so richtig planen. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, direkt mit dem Studium anzufangen.

