Labore statt Karossen: Ehemaliges Autohaus wird zum Standort für die Biotech-Branche

Hennigsdorf

Das Haus in der Veltener Straße 12 ist ein imposantes Gebäude, alleine durch seine schiere Größe und die beeindruckende Glasfront. Doch wo früher einmal ein Autohaus seine Karossen ausstellte, gibt es heute nur noch leere Flächen. Doch das ändert sich demnächst. Die HWM Gmbh hat das Gebäude gekauft und will es ausbauen. „Wir wollen es der Biotech- und Lifescience-Industrie in der Region zur Verfügung stellen“, erklärt Jörg Hollidt, Chef des Biotech-Unternehmens in.vent Diagnostica aus dem Blauen Wunder, der die HWM Gmbh zu dem Zweck gegründet hat, das Gebäude zu entwickeln.

„V12 Biohub“ – so lautet, in Anspielung an die Adresse, der Arbeitstitel des Projektes, für deren Entwicklung die HWM GmbH eine siebenstellige Summe in die Hand nimmt. Nach etwa dreijährigen Vorverhandlungen hat die Entwicklungsfirma das Haus schließlich im Dezember vergangenen Jahres gekauft – seitdem laufen die Planungen. Insgesamt 6500 Quadratmeter Platz für die Branche bietet das Haus, etwa 5000 davon sind bereits vergeben.

Die ersten Unternehmen sind schon da

Die ersten Mieter sind schon eingezogen: das Diagnostiknetzwerk Berlin-Brandenburg, Home-DX (ein Anbieter von begleiteten Corona-Schnelltests) oder das Institut für molekulare Diagnostik und Bioanalytik seien bereits angesiedelt. „Und gerade richten wir Flächen für eine Biotech-Firma her, die sich mit knapp 800 Quadratmetern niederlassen will“, erklärt Jörg Hollidt. Es gebe noch freie Flächen, bis zu 1500 Quadratmetern könne man anbieten. Auch in kleineren Aufteilungen, je nach Bedarf der Unternehmen. „Wir sind von der Miete her deutlich günstiger als Standorte wie Berlin-Buch, Adlershof oder Golm“, erklärt Jörg Hollidt weiter. Noch frei ist beispielsweise ein Teil der Fläche im gläsernen Erdgeschoss, wo einst Endres sein Autohaus hatte. „Da wollen wir mit einem gläsernen Labor zeigen, was Biotechnologie kann. So sehen die Vorbeikommenden auch, dass Biotech etwas ist, was uns alle beflügelt und voranbringt. Ohne Diagnostik etwa wäre die Corona-Pandemie noch überhaupt nicht im Griff“, erklärt Jörg Hollidt, der dafür noch auf der Suche nach einem Partner ist.

Das Gebäude solle so ausgebaut werden, dass Co-Working-Spaces für gemeinsames Arbeiten entstehen. „Wir werden die robuste Architektur des Gebäudes dafür nutzen, dass wir auch genügend Lager- und Logistikflächen haben für die Firmen“, so Hollidt. Derzeit laufen noch umfangreiche Bauarbeiten an dem Haus. Neben der Dämmung geht es auch darum, genügend Strom und Internet für die Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Auch die Lagerung und Lüftung sei zu ertüchtigen. „Das Gebäude wurde 1997 gebaut, es hat ein paar Jahre auf dem Buckel, aber eine sehr solide Grundsubstanz“, erklärt der Geschäftsmann. Hollidt geht davon aus, dass diese Arbeiten im Haus Ende des ersten Quartals 2022 beendet sein werden.

Hennigsdorfs Bürgermeister ist voll des Lobes

Im Rathaus unterstützt man das Ansinnen. Hennigsdorf habe sich seit den 1990er-Jahren mit dem Innovationsforum und in der Nähe angesiedelter Firmen rasant auf einem ganz neuen Gebiet, der Biotechnologie, etabliert und sich über den Landkreis hinaus einen Namen gemacht. „Das ist auch im Besonderen dem Engagement von Prof. Dr. Jörg Hollidt zu danken, der für innovative Ideen steht, die er konsequent umsetzt. Seine Expertise schätze ich außerordentlich“, erklärt Bürgermeister Thomas Günther. Deshalb freue er sich sehr über das Projekt. „Für Startups und Ausgründungen sollen in dem früheren Autohaus an der Veltener Straße 12 Büro- und Laborflächen geschaffen werden, flexibel und neu, wie die Branche selbst ist.“ Es ist nicht das einzige Biotech-Projekt in Hennigsdorf, so Günther weiter. „Weitere Erweiterungen sind geplant, die der Life-Science-Branche entgegenkommen und ein Netzwerk der Ideen am Standort Hennigsdorf schaffen.“ Er nennt das KreativWerk im früheren Puschkin-Gymnasium, das in einem außergewöhnlichen Sanierungsvorhaben in einem Denkmal realisiert werden. „Die Life-Science-Branche ist unser neues Aushängeschild. Wir schaffen Arbeitsplätze und herausragende Bedingungen für Forschung. Das begrüße ich im Namen aller Hennigsdorfer ausdrücklich“, so der Bürgermeister.

Als Konkurrenz zum KreativWerk oder dem ehemaligen Winto-Haus 18, das für Unternehmen aus dem Bereich Life Science saniert wird, sieht Jörg Hollidt das Haus in der Veltener Straße 12 nicht. Er sieht diese Einrichtungen eher als Wegbereiter für den Biotech-Campus, für den in der noch ein Standort gesucht wird. „Alles, was wir hier an Infrastruktur anbieten, rechnet sich garantiert.“

Von Marco Paetzel