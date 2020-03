Hennigsdorf

Donnerstagmittag (19. März) gegen 13:40 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv in einem Supermarkt am Postplatz, wie ein Mann mehrere Flaschen Gin und Champagner im Gesamtwert von 477 Euro in einen großen mitgeführten Rucksack, welcher mittels Folie präpariert war, steckte und den Kassenbereich, ohne zu bezahlen, passierte konnte. Dort wurde der 18-jährige Mann durch den Ladendetektiv angesprochen und festgehalten, die Polizei wurde hinzugezogen. Gegen den bei der Polizei schon wegen gleichgelagerten Diebstahlshandlungen bekannten Mann wurde eine Anzeige wegen Ladendiebstahl aufgenommen und sein Rucksack sichergestellt.

Von MAZonline