Ein 29-Jähriger, gegen den nach einem Fluchtversuch Haftbefehl erlassen wurde, ein teurer Rasentraktor, den Unbekannte in Zehlendorf gestohlen haben und ein handfester Streit zwischen zwei 39-jährigen Lebenspartnern in Oranienburg – diese und weitere Meldungen der Polizei in Oberhavel lesen Sie im Polizeibericht vom 24. Juli.