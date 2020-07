Lebensretter in Corona-Zeiten: „Noch können wir uns über Wasser halten“

Hennigsdorf

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. ( DLRG) ist bundesweit die Nummer Eins in der Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung. Zu den Kernaufgaben gehören auch die Aufklärung über Wassergefahren sowie der Wasserrettungsdienst an Seen oder Stränden. Mit Juliane Brosowsky von der DLRG Hennigsdorf sprach Wiebke Wollek über Gefahren beim Baden und die Schwierigkeiten der Vereinsarbeit während der Corona-Zeit.

Juliane Brosowsky, Sprecherin der DLRG Hennigsdorf. Quelle: privat

Auch wenn der Sommer eher durchwachsen ist, sind wir mitten in der Badesaison. Vor einigen Tagen machte ein tödlicher Unfall bundesweit Schlagzeilen - im Silbersee bei Hannover hatte sich ein Mann in Schlingpflanzen verfangen. Ist diese Gefahr auch in Oberhavel ein Thema?

Juliane Brosowsky: Das ist eher nicht der Fall, mir sind keine derartigen Unfälle bekannt. Allerdings ist es wohl jedem, der in einem See schwimmt, schon einmal passiert, dass er sich plötzlich durch das Streifen einer Wasserpflanze erschrocken hat.

Wie sollte man sich am besten verhalten, wenn man das Gefühl hat, sich unter Wasser zu verfangen?

Es ist ganz wichtig, dass man versucht, nicht in Panik zu verfallen. Am besten, man legt sich in Rückenlage und versucht mit leichten Handbewegungen, sich zu befreien. Schnelle hektische Bewegungen erhöhen die Gefahr, die Situation zu verschlimmern. Die Rückenlage ist auch sinnvoll, wenn man plötzlich sehr erschöpft ist, denn das spart Kraft. Und ein ganz einfacher Tipp ist, nicht alleine baden zu gehen, damit die andere Person im Notfall Hilfe organisieren kann. Das gilt erst recht bei unbekannten Gewässern.

Muss an Seen und Stränden nicht immer ein Rettungsschwimmer sein?

Brandenburg hat das Problem, dass es einfach sehr sehr viele Gewässer gibt und deshalb auch zu wenig bewachte Badestellen – und das, obwohl die DLRG im Land grundsätzlich stark vertreten ist. In der Regel ist es so, dass die Badestellen bewacht sind, für die ein Pächter verantwortlich ist. Meist müssen Besucher dort auch Eintritt bezahlen. Wenn wir Nieder Neuendorf als Beispiel nehmen, gibt es dort keine Rettungsschwimmer, weil es sich um eine reine Naturbadestelle handelt, für die kein Pächter verantwortlich ist. Anders sieht es mit dem Bernsteinsee in Velten oder inzwischen auch mit dem Waldbad in Zehdenick aus.

Wir befinden uns nicht nur in der Badesaison, sondern auch mitten in der Corona-Zeit. Konnte die DLRG in den vergangenen Monaten überhaupt trainieren?

Es konnte mehrere Monate kein normales Training stattfinden, unter anderem auch deshalb, weil die Hennigsdorfer Schwimmhalle schließen musste. Vor den Sommerferien konnten wir zwar noch zweimal dort rein, doch das reguläre Training wird erst wieder im August beginnen – solange sich an der Corona-Lage nichts zum Negativen ändert. Die Ausbildungsleiterinnen haben bereits Hygienekonzepte erarbeitet. Wir sind normalerweise montags zwischen 17 und 21 Uhr im Stadtbad, unsere Mitglieder trainieren altersmäßig gestaffelt.

Welche Einsätze haben seit dem Frühjahr stattgefunden?

Nicht besonders viele, es ist ja fast komplett alles ausgefallen. Normalerweise sichern wir auch das Veltener Hafenfest und das Wasserfest in Fürstenberg ab. Die einzigen Einsätze hatten und haben wir in der nächsten Zeit an insgesamt acht Wochenenden als Rettungsschwimmer am Bernsteinsee. Außerdem waren an zwei Wochenenden Anfang Juli je ein Rettungsschwimmer oder -schwimmerin als Urlaubsvertretung im Einsatz. Das Verhältnis der Mitarbeiter im Schwimmbad und der DLRG ist sehr gut, so dass wir bei Bedarf gerne aushelfen.

Die DLRG führt ja auch Schwimmkurse im Stadtbad durch, vom Seepferdchen bis zum Gold-Abzeichen. Die mussten ja wegen Corona auch ausfallen.

Ja, leider konnten wir in der Zeit keine Schwimmkurse leiten. Das hat natürlich auch zur Folge, dass dem Verein Einnahmen fehlen, genauso wie aus den Einsätzen, die nicht stattfinden konnten. Das ist ein großes Problem. Es sind zwar auch Kosten weggefallen, wie die Aufwandsentschädigung der Einsatzkräfte. Auf der anderen Seite laufen aber Kosten weiter, wie die Miete der Geschäftsräume an der Wolfgang-Küntscher-Straße, Versicherungen für Fahrzeuge und Boote.

Wie kann der finanzielle Schaden abgemildert werden?

Wir werden ja von der Stadt Hennigsdorf und dem Kreissportbund Oberhavel unterstützt, generell, und eben auch jetzt. Außerdem hat die Ortsgruppe auch noch Rücklagen. Wir werden nicht gleich Pleite gehen, aber es ist schon alles sehr ärgerlich. Denn wir wollten auch ein neues Boot anschaffen. Noch können wir uns über Wasser halten. Ich hoffe, dass die Schwimmkurse wirklich nach den Ferien wieder starten können.

Was würde es bedeuten, wenn sich die DLRG nicht mit allen Ortsgruppen in Deutschland über Wasser halten könnte?

Die DLRG ist die größte Wasserrettungsorganisation weltweit. Wir kämpfen dafür, die Zahl der Ertrinkungstode zu verringern und setzen da auch auf Prävention und Aufklärung. Wir sind derzeit noch gut aufgestellt. Sollte das irgendwann nicht mehr so sein, wäre das wohl auch ein gesellschaftliches Problem.

Von tödlichen Badeunfällen sind ja nicht nur Menschen betroffen, die nicht schwimmen können. Doch wie hoch ist eigentlich der Anteil der Nichtschwimmer?

59 Prozent der Zehnjährigen sind keine sicheren Schwimmer. Als sicherer Schwimmer wird bezeichnet, wer die Disziplinen des Jugendschwimmabzeichens in Bronze (Freischwimmer) erfüllt. Generell beläuft sich der Anteil der Nichtschwimmer und unsicheren Schwimmer in der Bevölkerung auf 52 Prozent, so das Ergebnis einer von der DLRG veröffentlichten Umfrage von 2017.

Woran liegt es, dass so viele Menschen heute gar nicht oder nicht sicher schwimmen können?

Ein sehr großes Problem ist, dass immer mehr öffentliche Schwimmbäder geschlossen werden. So ist es auch für die Grundschulen immer schwieriger, den Schwimmunterricht abzudecken. Auf der anderen Seite gibt es für sie den gesetzlich vorgeschriebenen Auftrag, Schwimmunterricht zu erteilen. Bäder zu schließen, um Kosten zu sparen, birgt also eine große Gefahr für die Gesellschaft.

