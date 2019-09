Schulamt setzt rechtsextremen Lehrer für Migrationsfragen ein

Hennigsdorf

„Wir Eltern der Oberschule Hennigsdorf sind fassungslos“ – so beginnt ein Brandbrief, den Mütter und Väter von Schülern der Albert-Schweitzer-Schule an die MAZ geschickt haben. In dem Schreiben beklagen sie, dass ein ehemaliger Lehrer, der bis Mai dort unterrichtet habe, bei einem Sportfest sein Oberteil ausgezogen habe. „Man sah deutlich rechtsextreme Tattoos auf seinem Oberkörper“, schreiben die Eltern im Brief. Deshalb sei der Lehrer von der Schule entfernt worden.

Es kommt aber noch schlimmer: Die Eltern hätten im Nachgang mit Entsetzen festgestellt, dass der Mann anschließend im Schulamt Neuruppin für die Koordination von Migrationsangelegenheiten mit zuständig war.

Land führt mehrere Prozesse mit dem Lehrer

Ein Ausdruck des Organigramms (Stand: Mitte August) belegt das – der Name des Lehrers, der der Redaktion bekannt ist, war dort unter dem Punkt „Koordination der Migrationsangelegenheiten“ aufgeführt, samt einer telefonischen Durchwahl. „Wie kann man solche Personalentscheidungen treffen? Was soll aus unseren Kindern werden?“, fragen die aufgebrachten Eltern nun in ihrem anonymen Brief. Sie kritisieren explizit Dietmar Menzel und Rüdiger Leibner vom Staatlichen Schulamt in Neuruppin.

Die Behörde will auf MAZ-Anfrage zu der Sache nicht selbst Stellung nehmen. Stattdessen antwortet Ralph Kotsch, Sprecher des Brandenburger Bildungsministeriums. Er dürfe sich bezüglich etwaiger Tattoos des Lehrers aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen nicht äußern, erklärt aber:

„Da zwischen dem Herrn und dem Land Brandenburg derzeit mehrere Rechtsstreitigkeiten anhängig sind, wurde er aus dem aktiven Unterricht genommen. Vorübergehend war er auf Grund personeller Engpässe im Bereich Migration ohne Schülerkontakt eingesetzt.“ Er arbeite derzeit im Schulamt im Bereich „Konzeptionsentwicklung für Fachdidaktik/Fortbildung.“

Stadtverwaltung wusste von nichts

In der Hennigsdorfer Stadtverwaltung indes habe man von der Angelegenheit mit dem Lehrer nichts gewusst. „Dieser Vorgang liegt außerhalb unserer Trägerzuständigkeit und wir haben keinerlei Kenntnisse zum Sachverhalt“, erklärte der stellvertretende Bürgermeister Martin Witt.

In der Hennigsdorfer Schweitzer-Oberschule, wo der Mann unterrichtet hatte, zeigt man sich ratlos. „Ich kann Ihnen dazu gar nichts sagen“, erklärte der kommissarische Schulleiter Frank Hering, der eigentlich Leiter der Diesterweg-Oberschule in Hennigsdorf ist und derzeit zwischen den Einrichtungen pendelt.

Pikant ist dabei, dass die Schweitzer-Oberschule seit Jahren den Titel „ Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ trägt und im Sinne des Namensgebers Albert Schweitzer regelmäßig Veranstaltungen für Toleranz organisiert. „Lehrer an unserer Schule zu sein, bedeutet für uns, konsequent gegen jegliche Form von Intoleranz, Menschenfeindlichkeit, Fremdenhass und Rechtsextremismus vorzugehen“, heißt es auf der Homepage der Schule.

