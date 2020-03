Lehrer und Schiri: Robert Reinhardt pendelt zwischen Schulhof und Sportplatz

Hennigsdorf

In ganz Brandenburg ist Robert Reinhardt an den Wochenenden als Fußball-Schiedsrichter unterwegs. „Zwei Wochen im Voraus wird mir der Spielort mitgeteilt“, erzählt er. Wie es der Zufall so wollte, sollte er kürzlich ausgerechnet ein Spiel der C-Junioren des FC 98 Hennigsdorf pfeifen. „Das war schon echt witzig, denn etwa drei Viertel der Mannschaft waren meine Schüler“, erzählt Robert Reinhard. Ein Großteil der Jugendlichen hat nicht schlecht geguckt, als ihr Deutsch- und Geschichtslehrer plötzlich im Trainingsanzug mit Trillerpfeife vor ihnen stand. „Viele wussten nicht, dass ich in meiner Freizeit Schiedsrichter bin“, erzählt der Pädagoge schmunzelnd. „Sie haben sich aber sehr respektvoll mir gegenüber verhalten, so wie ich es auch aus meinem Unterricht gewohnt bin.“ Tatsächlich haben die Hennigsdorfer dann das Spiel gewonnen. „Das hing aber nicht mit mir zusammen“, betont der Schiri.

Souverän tritt Robert Reinhardt nicht nur als Lehrer, sondern auch als Schiedsrichter auf. Quelle: Sebastian Morgner

Um möglichst unvoreingenommen und unparteiisch zu pfeifen, sind die Schiedsrichter jedes Wochenende an einem anderen Ort im Einsatz. „Ein Spiel des FC 98 zu pfeifen, war aber mal eine sehr interessante Erfahrung.“ 2018 wurde Robert Reinhardt zum Vorsitzenden des Schiedsrichterausschusses vom Fußballkreis Oberhavel-Barnim gewählt. Als Assistent ist er nicht nur im Brandenburger Raum unterwegs, sondern auch in anderen östlichen Bundesländern. Seine Auszeiten von Lehrerberuf holt sich Robert Reinhardt jedes Wochenende auf dem Sportplatz. Um dafür Zeit zu haben, erledigt er fast alle Vorbereitungen und Korrekturen von Montag bis Freitag.

Gerade feierte er seinen 30. Geburtstag

Vor vier Wochen hat er seinen 30. Geburtstag gefeiert. „Es war ein schönes Fest im kleinen Rahmen, mit einigen ganz wichtigen Freunden und Wegbegleitern und natürlich meinen Eltern.“ Nur wenige Monate vor dem runden Geburtstag stand die Abschlussprüfung zum Lehramtsstudium an. „Das Datum werde ich nie vergessen. Am 25. November 2019 hatte ich meine Prüfungsstunde, Deutsch in einer achten Klasse der Diesterweg-Oberschule.“ Seit dem zweiten Halbjahr hat Robert Reinhardt dort eine feste Stelle als Lehrer.

Lehrer wollte er schon immer werden

„Ich wollte eigentlich schon immer Lehrer werden, abgesehen von diesen anfänglichen Wünschen, wie Busfahrer oder Lokführer.“ Nach dem Abitur am Puschkin-Gymnasium ging es aber nicht gleich an die Universität, sondern zum Kreissportbund Oberhavel. In Oranienburg absolvierte er eine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann. „Währenddessen hatte ich auch die großartige Gelegenheit, für drei Monate in London zu leben. Die Ausbildung war eine wertvolle Erfahrung. Danach ging es ab zum Studium.“ Als Traum-Uni bezeichnet er die Universität Potsdam, die er täglich mit der Regionalbahn aus Hennigsdorf erreichte. „Ich bin hier geboren und aufgewachsen und wollte nie wegziehen. Wir haben hier alle Schulformen, eine tolle Infrastruktur, gute Gesundheitsversorgung und Einkaufsmöglichkeiten. Und die Anbindung an Berlin ist auch sehr gut“, sagt der 30-Jährige.

Lehrer Robert Reinhardt in seinem Klassenraum an der Diesterweg-Oberschule Hennigsdorf Quelle: Enrico Kugler

Noch immer gerät der damalige Student ins Schwärmen, wenn er von Seminaren in Literatur- und Geschichtsdidaktik an der Uni Potsdam erzählt. „Ich habe dort eine großartige Ausbildung genossen“, resümiert er. „Jeden Tag hab ich mich sehr wohl gefühlt, sehr gut betreut und hatte tolle Dozenten und Professoren.“ Die Studienzeit empfindet er rückblickend als sehr prägend, sowohl fachlich als auch persönlich. Schon 2015 begann er, als Vertretungslehrer an der Diesterweg-Oberschule auszuhelfen. Sein Referendariat verbrachte Robert Reinhardt teils dort, zum anderen Teil am Puschkin-Gymnasium, um beide Sekundarstufen abzudecken. Inzwischen unterrichtet der junge Lehrer neben Deutsch und Geschichte auch LER und Politische Bildung. „Schüler in ihrer Entwicklung zu begleiten, finde ich ganz großartig. Schön ist es auch, wenn ich ehemalige Schüler treffe und sie den Unterricht als positiv in Erinnerung haben.“ Mit seinen Freunden geht Robert Reinhardt gerne auf große Konzerte – von Herbert Grönemeyer, Roland Kaiser oder den Toten Hosen. Die Songtexte dürfen seine Schüler gelegentlich im Unterricht analysieren.

Von Wiebke Wollek