Leistungssportler auf vier Beinen: In Hennigsdorf gehen Hunde zur Physiotherapie

Hennigsdorf

Ein Blick durchs Schaufenster des Ladens „Dogs in Sports“, Neuendorfstraße 5, Hennigsdorf, lässt kaum erahnen, was sich im hinteren Teil des Geschäfts befindet, in dem unter anderem Nahrung und Bekleidung für Vierbeiner angeboten wird: Ein Therapieraum für Hunde, die teils bedingt durch Leistungssport Probleme im Bewegungsapparat haben – mit Laufband und Kernspin. Die MAZ sprach mit Inhaberin und Tierärztin Annette Klug.

Der Kernspin für Tiere –hier mit Hund „Macintosh“ und Ladenmitarbeiterin Nina Krause. Quelle: Enrico Kugler

Frau Klug, Sie sind ja schon seit bald 20 Jahren praktizierende Tierärztin in der Praxis an der Rathenaustraße. Seit wann kann man Sie auch hier in diesem Laden antreffen?

Das Geschäft habe ich im August 2019 eröffnet. Zugegeben – es ist noch ein wenig unscheinbar von außen. Das soll sich künftig noch ändern. An Kundschaft mangelt es mir und meinen Mitarbeitern aber nicht. Ich bin zwei Tage in der Woche hier. Der Laden ist aber montags bis freitags 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Wie ist die Idee zu „Dogs in Sports“ entstanden?

In meiner Tierarztpraxis behandele ich ja seit 2003 viele Arten von Tieren, die man zu Hause halten kann, wie Hunde, Katzen, Meerschweinchen, Kaninchen, Vögel oder auch Schildkröten. Ich persönlich liebe seit Jahren Windhunde und habe mich deshalb ganz intensiv mit diesen Tieren beschäftigt. Ich bin häufig auf Sportveranstaltungen im Einsatz und betreue dort Hunde, die Leistungssport, wie Hunderennen, betreiben. Dadurch haben sich viele Kontakte zu anderen Haltern und Hundefreunden ergeben. Während ich in meiner Tierarztpraxis hauptsächlich akut auftretende Krankheiten, wie Atemwegsinfektionen oder Magen-Darm-Infektionen behandele, habe ich im hinteren Teil meines Ladens einen Therapieraum, in dem ich mich ganz der Behandlung von Problemen im Bewegungsapparat widmen kann.

Wie groß ist denn der Bedarf an orthopädischen oder physiotherapeutischen Behandlungen von Hunden?

Bei Tieren, die wirklich im Leistungssport aktiv sind, kann es schnell zu Verletzungen, Verspannungen oder anderen Problemen kommen, die für die Hunde sehr schmerzhaft sein können, zum Beispiel das Reißen von Muskeln, Überlastung in den Sehnenübergängen, Zehenverletzungen oder auch Dornwarzen unter den Pfoten. Da ich Windhunde vor beziehungsweise nach Hunderennen tierärztlich untersuche, weiß ich, dass man da auf jeden Fall ein Auge drauf haben sollte. Neben Rennen gibt es noch viele andere Hundesportarten, die sehr gelenkintensiv sind.

Welche Sportarten fallen Ihnen da ein?

Dogdancing, also Hundetanz – Ja, das gibt es tatsächlich. Oder Agility, was so viel wie Wendigkeit bedeutet. Dabei müssen Hunde einen Parcours meistern. Dann gibt es noch Open Field, sogenannte Feldversuche, zum Beispiel für Retriever. Und das klassische Hundefrisbee.

Wie werden die Hunde bei Ihnen behandelt?

Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Manche Halter wünschen regelmäßig eine rein prophylaktische Untersuchung, ob alle Gelenke in Ordnung sind. Das kann vor, aber auch nach Sportveranstaltungen sein. Ich selbst konzentriere mich auf die orthopädischen Gesichtspunkte der Behandlung, mache Gangbildanalysen oder auch mal Akupunktur. Dann gibt es hier noch drei Hundephysiotherapeuten, mit denen ich zusammen arbeite. Sie machen mit den Hunden unter anderem Dehnübungen oder Massagen.

Das Laufband für therapeutische Zwecke. Quelle: Enrico Kugler

Welche technischen Geräte kommen hier zum Einsatz?

Wir haben zum einen ein Laufband, das aber nicht zu Trainingszwecken wie in einem Fitnessstudio genutzt wird, sondern zum Beispiel in Form von Rehatherapien nach Operationen für den Muskelaufbau eingesetzt wird. Dann gibt es noch den Pet Spin, ähnlich einem MRT, aber mit niedrigerem Magnetfeld. Das Gerät kommt zum Beispiel bei Erkrankungen wie Arthrose oder Bandscheibenvorfällen zum Einsatz. Die Therapie hilft dabei, Gewebe wieder aufzubauen oder die Heilung zu unterstützen.

Vorne im Laden gibt es allerlei Spezialzubehör für Hunde. Quelle: Enrico Kugler

Was sind die Vorteile der Kernspin-Behandlung?

Zunächst erspart man den Tieren erst einmal den Einsatz von Spritzen, Medikamenten oder Operationen – sofern die Therapie anschlägt. Der tierische Patient kann sich frei bewegen, der Besitzer kann die ganze Zeit bei seinem Liebling bleiben und der Betrieb ist nahezu geräuschlos.

Von Wiebke Wollek