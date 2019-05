Hennigsdorf

Jeden Tag eine Frage per WhatsApp – so stellt die MAZ in dieser Woche die Spitzenkandidaten der Parteien für die Stadtverordnetenversammlung vor. Die Frage am Dienstag: Die Planungen für das neue Stadtbad laufen, die Schmerzgrenze soll bei 25 Millionen Euro liegen. Würden Sie notfalls auch ein teureres Projekt befürworten?

Michael Wobst ( SPD): Für mich steht außer Frage, dass ein neues Stadtbad gebraucht wird. Es muss aber auch seriös und solide finanzierbar sein. Die derzeitige Stadtverordnetenversammlung hat ja genau deshalb die Schmerzgrenze der Finanzierbarkeit bei 25 Mio. € festgelegt. Geht das nicht, muss akzeptiert werden, dass das Projekt nicht umsetzbar ist. Deshalb kann nur innerhalb der bestehenden Beschlusslage geplant und gebaut werden. Dabei sollen aber Möglichkeiten für spätere Erweiterungen (z. B. Sauna und Rutsche) berücksichtigt werden.

Ursel Degner (Linke): Wir gehen davon aus, dass der Kostenrahmen eingehalten wird. Im äußersten Notfall würden wir eine Überschreitung von höchstens 5% verantworten, damit Schwimmunterricht, Training der Vereine und therapeutisches Schwimmen möglich ist. Außerdem ist es für die Hennigsdorfer wichtig, schwimmen zu können, auch im Winter.

Lutz-Peter Schönrock (Unabhängige): Grundsätzlich befürworten wir „Die Unabhängigen“ den Bau eines Stadtbades in Hennigsdorf. Die verantwortlichen und die planenden Architekten für das Stadtbad sollten bei der Planung den vorgesehenen Finanziellen Rahmen als Vorgabe nicht aus den Augen verlieren. Sollte sich dennoch bei der Planung herausstellen, dass der vorgegebenen Finanzielle Rahmen nicht ausreichend sollte, ist die Stadtverordneten Versammlung und die Öffentlichkeit umgehend zu informieren. Veränderungen des Finanziellen Rahmen sind grundsätzlich durch die Stadtverordneten Versammlung zu legitimieren. Dennoch sollte das Stadtbad den Anforderungen der Stadt Hennigsdorf und seinen Bürgern und Vereinen gerecht werden. „Die Unabhängigen“ werden sich bei einer nachvollziehbaren und plausiblen Erklärung zu Veränderungen des Finanziellen Rahmen für den Bau des Stadtbades nicht verschließen.

Petra Kirbach (Bürgerbündnis): Wir favorisieren ein einfaches Schwimmbad wie in Hennigsdorf Nord ,schon um günstige Eintrittspreise beibehalten zu können.Eine Sauna und Rutsche gehören dazu . Dies könnte man an einem anderen Standort in Hennigsdorf besser und günstiger umsetzen. Unter diesen Umständen würden wir einer notwendigen realisierbaren Budgetüberschreitung zustimmen.

Petra Röthke-Habeck (Grüne): Wir Grünen wollen ein funktionelles, modernes und energieeffizientes Stadtbad mit Sauna und Rutsche. Am beschlossenen Kostenrahmen halten wir fest. Letztendlich bestimmt aber die Haushaltslage der Stadt Hennigsdorf, welche Investitionssumme aus unserer Sicht verantwortbar ist und welche Wünsche erfüllt werden können.

Werner Scheeren ( CDU): Hennigsdorf braucht ein Stadtbad für den Schul-, Vereins-, Gesundheits- und Freizeitsport. Nach Vorliegen der Ausschreibungen muss geprüft werden, ob eine mögliche geringfügige Kostenüberschreitung für die Stadt noch finanzierbar ist. Keinenfalls darf die Finanzierung eines Neubaus andere notwendige Stadtentwicklungsmaßnahmen blockieren. Hennigsdorf muss auch trotz Kreditaufnahem für ein Stadtbad seine finanzielle Unabhängigkeit behalten.

Ralf Nikolai ( FDP): Einen Stadtbad-Neubau befürworte ich eindeutig (Schul- und Vereinsschwimmen, u.s.w.). Kostet der Neubau mehr als 25 Millionen, sollte man mit einem Fraktionsübergreifenden Arbeitskreis der Kostenverteuerung auf den Grund gehen. Ist die Verteuerung auch nach Prüfung nicht vermeidbar, sollte trotzdem gebaut werden. Durch Aufschub wird der Bau nicht günstiger.

Dietmar Buchberger ( AfD): Nein. Zum Schwimmen brauchen auch Vereine und Schulen ein Becken, ein Dach und eine Umkleidekabine. Dafür müssen 25 Millionen reichen. Statt dafür mehr auszugeben, müssen kommunale Gebühren möglichst niedrig gestaltet werden um das Wohnen für alle Hennigsdorfer bezahlbarer zu machen und andere Projekte - wie eine Stadtbuslinie - endlich realisiert werden.

