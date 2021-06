MAZ-Tippspiel: Trotz Auftakt-Niederlage glaubt Toni Dietrich an Deutschland

Hennigsdorf

Die bisherige Punkteausbeute von Toni Dietrich beim MAZ-Tippspiel zur Fußball-Europameisterschaft lief nicht berauschend. Mit ?? Punkten liegt er schon etwas hinter der Spitze zurück. „Das nehme ich sportlich, ich bin eh nicht so der begnadete Tippkönig. Ich setze immer etwas auf die Außenseiter und versuche so Punkte zu sammeln“, berichtet der 33-Jährige. Der Hennigsdorfer ist einer von drei Lesern, der sich beim MAZ-Tippspiel mit drei Würdenträgern aus dem Landkreis Oberhavel misst.

Toni Dietrich (r.) ist Kapitän der Hennigsdorfer Landesligamannschaft. Quelle: Benjamin Feller

Toni Dietrich ist eine bekannte Größe in der Fußballszene des Landkreises Oberhavel. Seit 1997 kickt der Blondschopf gegen das runde Leder. Bis auf eine Auszeit von zwei Jahren – wo Dietrich in Hohen Neuendorf und Sachsenhausen spielte – ist die Heimat der FC 98 Hennigsdorf. Dort ist Dietrich auch Kapitän der Landesligamannschaft. Allerdings hat die Corona-Pandemie vor allem den Amateurfußballern schwer zu schaffen gemacht. „Natürlich fehlte einem der Fußball schon, wobei ich die dadurch mehr vorhandene Zeit mit meiner Partnerin absolut genossen habe. Aber für mich war bereits im Sommer 2020 klar, dass die Saison nicht zu Ende gespielt werden kann, die nächste Welle uns hart treffen wird.“ Demnach zeigte sich auch Toni Dietrich etwas enttäuscht vom Fußball-Landesverband Brandenburg, der erst spät reagierte und keine Alternativen parat hatte. „In Berlin war schnell klar – man spielt nur eine Runde. In Brandenburg war man da etwas naiv.“

Toni Dietrich vermisst Public Viewing

Auch die Vorfreude auf die Europameisterschaft, die eigentlich im Vorjahr ausgetragen werden sollte, hielt sich beim Hennigsdorfer in Grenzen. „Großereignisse beim Fußball verbinde ich auch immer mit Geselligkeit, man schaut zusammen mit vielen Freunden und genießt die Zeit. Das ist so nicht möglich bisher.“ Daher schaute sich Toni Dietrich auch das erste Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft im engsten Familienkreise an, hofft aber auf Lockerungen seitens der Landesregierung. „Vielleicht kann man die weiteren Spiele dann wieder mit Kumpels verfolgen.“ Denn wenn es nach Toni Dietrich geht, kommt die deutsche Nationalmannschaft sehr weit. „Auch wenn es zuletzt nicht so lief, ist mein Tipp dennoch Deutschland. Ich glaube dass wir das Zeug dazu haben, mal wieder Europameister zu werden.“ Größter Widersacher auf dem Weg dahin dürfte allerdings der deutsche Auftaktgegner sein. „Frankreich hat schon eine brutal starke Mannschaft. Sie verteidigen sehr kompakt, und die Offensive ist natürlich eine Augenweide.“

Zusammenbrach von Christian Eriksen schockt Amateurfußballer

Die ersten Spiele der Europameisterschaft haben Dietrich noch nicht so qualitativ überzeugt, was aber auch Gründe hat: „Man merkt den Spielern an, dass die Coronasaison sehr hart war, viele Spiele in kurzen Zeiträumen. Ich denke, viele sind platt. Dafür ist es aber toll, dass wieder Zuschauer erlaubt sind. Das macht die Spiele viel interessanter, denn schließlich lebt der Fußball von Emotionen.“ Geschockt zeigt sich auch der Hennigsdorfer vom Zusammenbruch des Dänen Christian Eriksen, der auf dem Spielfeld einen Herzstillstand erlitt. „Solche Momente geben einem zu denken, gerade als Amateurfußballer. Ich finde man sollte im Amateurbereich einen jährlichen Medizincheck einführen. Man kann schließlich nicht in jeden Körper hineinschauen. Das macht mir schon Sorge.“

Von Knut Hagedorn