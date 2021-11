MVZ Schiffer: Nach der Insolvenz gibt es eine Zukunft für den Standort am Havelplatz

Hennigsdorf

Die Schilder der Praxis Schiffer sind noch nicht alle ausgetauscht. Dennoch hat sich schon eine Menge getan im Medizinischen Versorgungszentrum am Havelplatz. Die Nuklearmedizin war zuletzt in die Insolvenz gegangen. Doch gibt es einen neuen Eigentümer: Gregor Förster, Facharzt für Nuklearmedizin, hat das MVZ mit Nuklear- und Allgemeinmedizin am 1. November übernommen.

Die Räume hat er gemietet, sämtliche Geräte von seiner Vorgängerin Silvia Schiffer gekauft. Jetzt müsse Förster erstmal alles zum Laufen bringen, damit es nicht nur Kosten verursache. „Seit über einem Jahr war ich mit Frau Schiffer dazu im Gespräch, und das war nicht leicht. Nun hat es geklappt“, sagt Gregor Förster. An einen neuen Namen werden sich die Bürger gewöhnen müssen: Die Praxis heißt nun Institut für Nuklearmedizin Hennigsdorf.

Das Prunkstück kostet 1,8 Millionen Euro

Der 53-Jährige ist schon sein ganzes Berufsleben lang in der Nuklearmedizin tätig. Bis 2020 war er Chefarzt der Nuklearmedizin im Helios-Klinikum „Emil von Behring“. Verschlechtert hat er sich beim Schritt in die Selbstständigkeit nicht. Die Praxis in Hennigsdorf habe eine Top-Ausstattung, man könne hier auf universitärem Niveau arbeiten. Ein weiterer Trumpf: „Es gibt in der ganzen Umgebung keinen niedergelassenen Nuklearmediziner“, sagt Gregor Förster.

Das Prunkstück ist eine riesige weiß-gelbe Röhre, in die sich Patienten auf einer Liege schieben lassen. Ein sogenanntes PET-CT (Positronenemissionstomographie-Computertomographie). Keine andere niedergelassene Praxis im Land Brandenburg hat ein solches Gerät. Vor der Untersuchung müssen Patienten radioaktiven Traubenzucker schlucken. Tumorzellen, Metastasen, Entzündungen – alles Bösartige hat einen erhöhten Stoffwechsel und verbraucht mehr Energie, die Traubenzucker normalerweise liefert – so können sie entdeckt werden. Mit dem Spezialgerät, rund 1,8 Millionen Euro teuer, lassen sich nahezu alle Körperregionen auf Krebs untersuchen. „Diese supermoderne Technik will ich weiterbringen, weil es für die umgebenden niedergelassenen Ärzte und Krankenhäuser toll ist, so eine diagnostische Möglichkeit hier in Hennigsdorf zu haben“, sagt Gregor Förster.

Förster will ein gutes Netzwerk aufbauen

Doch warum war die Praxis angesichts solcher Möglichkeiten zuletzt defizitär? „Der Kollege, mit dem Frau Schiffer die Praxis vor drei Jahren auf die Beine gestellt hat, ist ihr abhanden gekommen. Und sie selbst ist Radiologin, keine Nuklearmedizinerin. Man braucht aber ein Netzwerk und muss für die Möglichkeiten dieser Untersuchung werben“, erklärt Gregor Förster. Mit dem Netzwerk bezieht er sich auf niedergelassene Ärzte oder Krankenhäuser, die Patienten in seine Praxis schicken. „Der persönliche Kontakt ist ganz wichtig. Man muss halt wissen, wohin man seine Patienten schickt und ein gewisses Vertrauen aufbauen“, erklärt Gregor Förster. Der Radiologe will sich demnächst überall vorstellen und hofft darauf, dass dann die Praxis sehr viel stärker ausgelastet ist und die Patientenzahlen steigen.

Derzeit bildet Gregor Förster mit Daniel Wedel ein Ärzte-Duo. Termine, stellt der Mediziner klar, müssen aber dennoch nicht abgesagt werden. In naher Zukunft braucht die Praxis aber Verstärkung.„Wir müssen hier mindestens zu dritt sein. Ich habe aber die Hoffnung, dass wir irgendwann vier oder fünf Kollegen sind. Solche teuren Geräte sind ja nur rentabel, wenn man sie auch ausnutzt“, erklärt der Radiologe, der zudem noch fünf Helferinnen und Helfer sowie eine Anmeldekraft hat – sie wurden allesamt übernommen.

Die Radiologie wird es weiterhin geben

Zwei seien indes gegangen – genau wie der Allgemeinarzt. Doch Gregor Förster will die Praxis auch weiter betreiben. Es fehle einzig ein Allgemeinmediziner. „Ich habe gute Räumlichkeiten, es ist eine tolle Lage in der Stadt. Im Grunde ist es perfekt für einen jungen Allgemeinarzt, der nicht sofort in die Selbstständigkeit will“, so Förster. Ab der kommenden Woche will er aktiv nach einer Ärztin oder einem Arzt suchen. Es sei alles da, was ein Hausarzt brauche: vom Belastungs-EKG über Spiroergometrie bis zum Langzeit-EKG. „Wir haben auch etwa 1500 Patientenakten in der Hausarztkartei. Da muss der Hausarzt gar nicht auf Patientensuche gehen, sondern könnte sofort loslegen“, wirbt Gregor Förster. Natürlich sei der Schritt für jeden Neuen immer ein Sprung ins kalte Wasser. „Aber er oder sie hätte von uns und den Patienten die vollste Unterstützung.“

Die Radiologie indes wird Silvia Schiffer weiterführen, wie Gregor Förster informiert. Er hofft, dass es auch in Zukunft eine starke Radiologie geben werde. „Das war ja nie das Problem, die lief ja immer gut.“

