Made in Hennigsdorf: Das schnellste Zweirad

Es ist die pure Dynamik, das schnellste Fahrrad der Welt, gleichzeitig nachhaltig, weil es über einen Elektromotor funktioniert – und es ist absolut einzigartig. Entwickelt und produziert wird das sogenannte „eRockit“ im Hennigsdorfer Industriegelände. Aus der Industriehalle heraus, in der sowohl die Produktionsstrecke als auch das Büro der Geschäftsführung und Entwickler untergebracht ist heraus wollen die Unternehmensgründer ein völlig neues Kapitel zum Thema Mobilität schreiben. Eines, das zukunftsträchtig ist.

Es ist einzigartig und ein Schritt in Richtung nachhaltiger Mobilität – in der Eduard-Maurer-Straße wird mit dem eRockit das schnellste Zweirad der Welt mit Elektromotor produziert

Die Anfänge des eRockits – eine Kombination aus Fahrrad und Elektromotorrad – liegen in der alternativen Berliner Fahrradszene.Die Idee eines superschnellen Elektrofahrrads kam dort bereits vor einigen Jahren auf. Andreas Zurwehme, Geschäftsführer der eROCKIT Systems GmbH, erwarb sämtliche Rechte an Fahrzeug und Marke und entwickelte beharrlich weiter, holte mit Sebastian Bruch und Monika Haupt zudem erfahrende Business-Leute mit ins Boot. Das Gründer-Team ist in alle Ecken der Welt gut vernetzt. „Wir wollten etwas völlig Neues schaffen, was gleichzeitig erfolgreich ist und neue Maßstäbe setzt“, erinnert sich Monika Haupt. Sie kümmert sich im Unternehmen, was langsam den Start-Up-Status entwächst, um die Finanzen und Organisatorisches. Eine siebenstellige Summe steckt inzwischen in dem Projekt. Davon ein Großteil eigene Investitionen der Gründer, aber auch Fördermittel sowie Einnahmen aus einer Crowdfunding-Aktion, die „eRockit“ während der Coronapandemie aus der Taufe gehoben hat.

Corona wirft Pläne über den Haufen

Denn das Virus hat auch die Pläne der Jungunternehmer mehr als über den Haufen geworfen. „Wir sollten gegenwärtig mit unseren Maschinen auf einer Roadtour mit 106 Stationen in ganz Deutschland unterwegs sein“, sagt Sebastian Bruch, im Unternehmen unter anderem für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. Corona machte diesen Plan mehr als zunichte. Dabei ist das Produkt inzwischen so weit ausgereift, dass es bereits in Serie produziert wird. „Wir sind in einer Phase, in der wir das eRockit vor allem in Deutschland bekannt machen wollen und müssen.“

Eine siebenstellige Summe steckt inzwischen in dem Projekt

Dabei erhält das Produkt bereits beträchtliche Aufmerksamkeit, dies jedoch vornehmlich aus den Kreisen von E-Mobilitäts-Enthusiasten. „Wir wollen die breite Masse für unsere Produkte begeistern“, sagt Andreas Zurwehme. Denn das Unikum made in Hennigsdorf ist mitnichten nur interessant für Liebhaber von Elektromobilität. „Das eRockit steht nicht nur für umweltfreundliche und nachhaltige Fortbewegegung, sondern vor allem auch für jede Menge Fahrspaß“, sagt Monika Haupt.

Das einzige pedalgesteuerte Elektromotorrad

Dies sei von Beginn auch eine Prämisse bei der Entwicklung des Zweirads gewesen. Was die Mischung aus Fahrrad, E-Bike und Motorrad so einzigartig macht: Es ist das einzige pedalgesteuerte Elektromotorrad, was der Markt hergibt. Die Geschwindigkeit wird über Pedale gesteuert, die wie bei einem regulären Fahrrad genutzt werden. Energie zieht das Zweirad jedoch aus einer Elektrobatterie, welches die Beschleunigung eines Sportwagens ermöglicht. In der Spitze kommt das eRockit damit auf 89 km/h, die Reichweite einer Batterieladung umfasst rund 120 Kilometer. Zugelassen ist das eRockit als Leichtkraftrad in der 125er-Klasse, mit dem es auf allen gängigen Straßen per A1-Führerschein gefahren werden kann. Der bürstenlose Motor liefert eine Spitzenleistung von 16 000 Watt, das Fahrzeug ist CO2-emissonsfrei.

Das Fahrzeug ist CO2-emissonsfrei

Bis zu 900 eRockits können aktuell in Hennigsdorf jährlich produziert werden. „Wir wollen langsam, aber stabil wachsen“, sagt Monika Haupt. Schon im übernächsten Jahr soll jährlich in Hennigsdorf im vierstelligen Bereich produziert worden. Der Preis für das eRockit liegt bei 11 850 Euro, Leasing- und Finanzierungsangebote sind möglich. Am 12. September können Neugierige das eRockit in Vehlefanz beim „Tag der Elektromobilität“ probefahren.

Von Nadine Bieneck