Manfred Krug: Der Indianer von Hennigsdorf

Die Gedanken sind beim Ehemann und Vater, dem berühmten Manfred Krug. Ottilie und Daniel Krug schauen sich zufrieden in die Augen. Dass so viele Weggefährten und interessierte Hennigsdorfer zur Enthüllung der Gedenktafel erschienen, hätten die beiden nicht erwartet. Dies Platte ziert seit Freitag den Torbogen an der Marwitzer Straße 46. In diesem Viertel, in dem einst hauptsächlich Stahlwerks-Mitarbeiter wohnten, verbrachte Manfred Krug einen Teil seiner Kindheit. Von dieser Zeit erzählt der Schauspieler, Sänger und Jazzmusiker in seiner Biografie „Mein schönes Leben“, die 2003 erschienen ist.

Gedenktafel für Manfred Krug in Hennigsdorf enthüllt, mit Detlef Krebs und Holger Schaffranke Quelle: Wiebke Wollek

Biografie gab den Anstoß

Das Buch gab den Anstoß dazu, „ Manfred Krug und Hennigsdorf wieder zusammen zu bringen“, wie es Holger Schaffranke beschreibt. Für den Chef der Hennigsdorfer Wohnungsbaugesellschaft HWB hängt die Geschichte des Wohnhauses eng mit der Lebensgeschichte Manfred Krugs zusammen. Auch Bürgermeister Thomas Günther ( SPD) erklärt: „Stadtgeschichte spiegelt sich nicht nur in Gebäuden wieder, sondern auch in den Menschen.“ Günther beschreibt Krug als begnadeten Sänger und Jazzmusiker, „der unheimlich geradlinig war und sich nicht verbiegen ließ“.

Gedenktafel für Manfred Krug in Hennigsdorf enthüllt, mit Detlef Krebs, Holger Schaffranke, Ottilie Krug und Daniel Krug Quelle: Wiebke Wollek

Von 1940 bis 1945 lebte Krug in Hennigsdorf

Die Kindheit von Manfred Krug, der kurz vor Beginn des Zweiten Weltkrieges geboren wurde, war kein leichtes Schicksal. Als kleiner Junge soll er einmal einen Schweinekopf gestohlen haben. „Wie ein Indianer hat er sich herangepirscht“, hat Detlef Krebs aus der Biografie erfahren. Deshalb prangt auf der Tafel nun der Spruch „Der einzige Indianer von Hennigsdorf, das bin ich.“

Von 1940 bis 1945 lebte der gebürtige Duisburger Manfred Krug in Hennigsdorf. Den „gesamtdeutschen Filmhelden und Fernsehliebling“, wie es auf der Tafel heißt, und die Stahlstadt wieder zusammenbringen, war das Ziel von Holger Schaffranke, Detlef Krebs und weiteren Unterstützern. Bis zuletzt hatten alle gehofft, dass die Tafel genau an dem Tag am Torbogen in der Marwitzer Straße angebracht wird, an dem auch das lange geplante Konzert im Stadtklubhaus gespielt wird. Dieses ist Teil der Hommage-Konzerttour „Meine Lieder“.

Gedenktafel für Manfred Krug in Hennigsdorf enthüllt, mit Detlef Krebs, Holger Schaffranke, Ottilie Krug und Daniel Krug Quelle: Wiebke Wollek

Krug plante zu seinem 80. Geburtstag eine neue CD mit einer Auswahl von Lieblingsliedern aus dem eigenen Repertoire. Doch der Künstler starb kurz vor der Fertigstellung. So wurde aus einer geplanten persönlichen Werkschau eines liebenswerten Kollegen eine Hommage an einen verlorenen Freund und Meister.

Interesse an Stadtgeschichte

„Für viele Hennigsdorfer Fans war er einer von ihnen“, sagt Thomas Günther. Dazu gehört auch der pensionierte Lehrer Wilfried Reipert, der zur Enthüllung am Freitag erschienen ist. Nach einigen Jahren in Duisburg kehrte Manfred Krug wieder nach Hennigsdorf zurück. Anfang der 60er-Jahre trat er mehrmals in alten Klubhaus gegenüber der Milchbar auf. „Das waren tolle Abende“, erinnert sich Wilfried Reipert. „Ich war damals ein flotter Tänzer und Manfred Krug hat Musik gemacht“, schwärmt der 79-Jährige. Thomas Günther hofft, dass sich nicht nur ältere, sondern auch jüngere Hennigsdorfer für die Geschichte der Stadt interessieren. Die Gedenktafel könnte künftig ein guter Ansatzpunkt dafür sein, findet der Bürgermeister.

Von Wiebke Wollek