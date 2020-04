Mann ruft Polizei nach Hennigsdorf – und greift dann die Beamten an

Hennigsdorf

Am Karfreitag (10. April) wurden Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Oberhavel nach Hennigsdorf zum Bahnhof alarmiert. Ein 22-jähriger Mann hatte die Polizei gerufen – er weigerte sich, dort aus dem Bus zu verlassen.

Beim Eintreffen der Beamten zeigte sich der Mann aggressiv und wollte sich auch nicht ausweisen. „Als er dann noch versuchte, die Beamten zu schlagen, mussten diese ihn mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden bringen“, erklärte Dörte Röhrs, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord, am Dienstag. Dem 22-Jährigen mussten Handfesseln angelegt werden. In der Folge trat er nach den Polizisten, wobei ein Polizist leicht am Bein verletzt wurde.

Außerdem versuchte der Mann, die Einsatzkräfte anzuspucken. „Daraufhin wurde ihm ein Spuckschutz angelegt“, so Röhrs weiter. Der junge Mann wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Warum er sich so verhielt ist unklar. Den 22-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

