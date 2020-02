Hennigsdorf

Die Nacht von Freitag (14. Februar) zu Sonnabend machten sich bisher unbekannte Täter zu Nutze. Sie entwendeten einen Mazda CX5 mit dem amtlichen Kennzeichen OHV-KH 109 aus einer Tiefgarage in der Straße Am Yachthafen in Hennigsdorf. Der Mazda wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei der Polizeiinspektion Oberhavel aufgenommen.

Von MAZonline