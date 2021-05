Mehr Strahlkraft für das Blaue Wunder: Haus 18 wird für junge Unternehmen komplett umgebaut

Hennigsdorf

Das Technologiezentrum „Blaues Wunder“ soll mehr Life-Science-Unternehmen nach Hennigsdorf locken. Im Jahr 2017 hatte die co:bios Innovation GmbH – nach einer Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Hennigsdorf – dafür das alte Winto-Gebäude in der Neuendorfstraße 18 gekauft, ab Mai 2020 starteten dort die Modernisierungsarbeiten – coronabedingt verspätet, wie Sonja Brodbeck kürzlich im Hauptausschuss einräumte. Dort stellte die Cobios-Chefin den Fortschritt des Projektes vor.

Rund 4,4 Millionen Euro an Fördermitteln fließen von der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) in das 11,4-Millionen-Euro-Projekt, das Anfang Januar 2022 fertiggestellt sein soll. „Wir wollen das Biotech-Lifescience-Cluster weiter ausbauen und intensivieren und damit kleine und mittlere Unternehmen aus der Branche für die Stärkung unserer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit für das Technologiezentrum benutzen“, skizzierte Brodbeck. Diese sollten dann Anfang und Ideengeber für Startup-Unternehmen sein. Ziel sei es, das regionale Lifescience-Cluster in Hennigsdorf mit Ausstahlkraft in die Region stärken, unter anderem gehören auch das Kreativwerk und das regionale Clustermanagement seien Teil dieser integrierten Gesamtmaßnahme.

Genug Platz für junge Unternehmen

Neben einem Konferenzbereich und einem Rechenzentrum im Erdgeschoss gibt es im gesamten Haus, das neben einer Tiefgarage noch über zwei Obergeschosse verfügt, insgesamt zehn Mietbereiche mit rund 4500 Quadratmetern Flächen – neben Büros und Produktion auch für Labore. Es solle einen modernen Konferenzbereich und ein entsprechendes Rechenzentrum für junge, innovative Unternehmen geben.

Der erste Bauabschnitt in dem Haus sei geschafft, das Brandschutzkonzept genehmigt. Dies sei laut Cobios-Chefin Sonja Brodbeck nicht leicht gewesen. Sie verweist auf den schlechten Zustand des Hauses 18 bei der Übernahme. „Wir hatten nicht nur einen Investitionsrückstau von etwa 20 Jahren, sondern auch eine wahnsinnig komplizierte Brandschutzproblematik, weil es viel mehr Auflagen zu erfüllen gibt als vor 20 Jahren.“ Zudem habe es auch noch „Pfusch am Bau“ gegeben, erklärte Brodbeck weiter. Zudem seien noch Mieter im Haus, um die man „herumbauen“ müsse, so Sonja Brodbeck weiter.

Viele Interessenten für die Flächen

Die Resonanz auf die Modernisierung des Hauses scheint groß, laut der Cobios-Stiftung gebe es bereits jetzt mehr Anfragen als Flächenangebot im Haus zur Verfügung stehen. Neben günstigen Mieten – zwischen 8 und 12 Euro pro Quadratmeter – soll das einstige Winto-Haus 18 auch sogenannte Gemeinschaftsdienstleistungen für die Unternehmen bieten. Neben dem Konferenzbereich mit etwa 270 Quadratmetern nutzbarer Fläche werden auch die Telefonie bereitgestellt, es gebe einen vergünstigten Zugang zum Glasfasernetzwerk und ein Angebot zur Nutzung eines modernen Rechenzentrums auf dem neuesten Stand der Technik.

Es würden auch schon Labore für spezifische Unternehmen geplant, die Nutzungsanträge dafür seien bereits eingereicht, erklärte Sonja Brodbeck weiter. Insgesamt gebe es aktuell bereits Mietverträge mit sechs Firmen. Eines der Unternehmen, die bereits einen Mietvertrag unterschrieben haben, heißt AmpliVak. Das ist ein medizinisches Startup, das als Ausgründung aus dem Robert-Koch-Institut entstanden war. „Sie beschäftigen sich mit der Virenforschung“, erklärte Sonja Brodbeck. Bürgermeister Thomas Günther wünschte viel Glück für die letzten Schritte. „Wir freuen uns, dass dort viele Mieter einziehen, die der Biotechnologiestandort Hennigsdorf dringend braucht.“

Von Marco Paetzel