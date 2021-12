Menschen nutzen den Impftag in Hennigsdorf

Hennigsdorf

Eigentlich hätten sie ihren Impftermin beim Hausarzt erst Ende Januar gehabt. Als ihnen ein Nachbar von der Impfmöglichkeit am Sonnabend in Hennigsdorf erzählte, seien sie kurzentschlossen losgefahren, erzählen Cordula und Wilfried Frohring aus Oranienburg. Die strengeren Regelungen der Bundesregierung finden sie völlig in Ordnung. „Mich ärgert nur, dass gegen die Impfgegner nicht mal durchgegriffen wird“, sagt der 68-Jährige.

Bürgermeister Günther will „Impfung zu den Menschen bringen“

Zum elften Mal habe die Stadt einen kommunalen Impftag veranstaltet, sagt Bürgermeister Thomas Günther (SPD) – zum zweiten Mal in der Sporthalle der Grundschule Nord. Weitere Termine sind geplant. Bewusst werde in verschiedene Stadtteile wie Nieder Neuendorf und Stolpe-Süd gegangen, „um die Impfung zu den Menschen zu bringen“, so Günther.

Zur Galerie Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und die Stadt Hennigsdorf haben am Sonnabend zum elften Mal ein kommunales Impfangebot gemacht – diesmal in der Sporthalle der Grundschule Nord. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher macht sich ein Bild vor Ort und drückte ihre Wertschätzung aus.

Diese Strategie würdigte Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (B 90/Grüne), die sich am Sonnabendvormittag zusammen mit dem Landtagsabgeordneten Clemens Rostock in Hennigsdorf persönlich ein Bild machte und allen Beteiligten ihren Dank aussprach. „Ich freue mich, dass Sie dabei sind“, sagte sie. „Der Beitrag ist exorbitant.“ Denn das Impfen sei „DER Weg aus der Pandemie“. Eine Booster-Impfung sei nach den letzten Studien enorm wichtig, um den Immunschutz zu reaktivieren – insbesondere auch mit Blick auf die neue Omikron-Variante und schwere Verläufe der Infektion. Ob zum Boostern oder zum Schließen von Impflücken – „jeder ist willkommen“, betonte die Ministerin.

Ziel sind 160 000 Impfungen pro Woche in Brandenburg

Erklärtes und auch notwendiges Ziel sei es, 160 000 Impfungen pro Woche in Brandenburg zu schaffen.„Das ist eine Verzehnfachung gegenüber dem Tiefststand, den wir zu verzeichnen hatten“, so Ursula Nonnemacher. In der vergangenen Woche sei dies bereits gelungen, so die Ministerin. Allerdings seien die Impfungen in einem Stadtstaat auch leichter zu organisieren, „als mit dem Impfbus durch die Uckermark zu fahren“.

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher in Hennigsdorf. Quelle: Robert Roeske

Insgesamt 600 Impfdosen standen an diesem Sonnabend in Hennigsdorf zur Verfügung – je zur Hälfte von Moderna und Biontech. Zwölf Mitarbeiter des mobilen Impfteams des DRK waren im Einsatz, zudem zwei Stadtangestellte sowie drei Soldatinnen und Soldaten eines Feldjägerregiments der Bundeswehr aus Hilden bei Düsseldorf. Sie begrüßten und informierten die Impfwilligen und organisierten den Ablauf in der Turnhalle. Fünf weitere Kräfte seien zeitgleich beim Impfen in Zehdenick im Einsatz, sagte Oberstleutnant Wolf-Michael Sturm, der als Leiter des Kreisverbindungskommandos für die zivil-militärische Zusammenarbeit verantwortlich ist. Bis zum 20. Dezember werde die Zahl der Bundeswehrhelfer auf 40 aufgestockt, wobei dann 20 Feldjäger aus Torgelow im Gesundheitsamt eingesetzt würden und die andere Hälfte aus Hilden die Impfteams unterstützt.

Ärztin vom Herzzentrum und Ruheständler übernehmen Impfung

Zwei Impfärzte waren an diesem Tag in Hennigsdorf tätig. Dr. Ramona Rus vom Deutschen Herzzentrum übte ihre Nebentätigkeit aus und der 67-jährige Dr. Reinhold Happersberger aus Berlin war bereits seit zwei Jahren im Ruhestand, bevor er nun die Impfungen übernahm.

Schwarz auf weiß: Oberstleutnant Wolf-Michael Sturm und Kerstin Niendorf lassen sich von Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher die Rechtslage zum Impfen von Kindern erläutern (v.l.). Quelle: Helge Treichel

Der Landkreis werde nach den Worten von Fachbereichsleiterin Kerstin Niendorf ab dem 20. Dezember in Oranienburg mit zwei Impfzentren an den Start gehen, im Kreistagssaal sowie in der Turm-Erlebniscity. Damit richte sich die Verwaltung auf einen großen Ansturm ein, der zwischen den Feiertagen erwartet wird. Bislang impfe der Landkreis erst Personen im Alter ab 16 Jahren. Von der Ministerin persönlich nahm Kerstin Niendorf allerdings die Information mit, dass „Impfungen an Kindern haftungsrechtlich vollkommen abgesichert“ seien.

Von Helge Treichel