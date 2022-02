Michaela Frankenberger kümmert sich um die Bücherbox am Dorfanger in Nieder Neuendorf

Hennigsdorf

Es ist Mittwoch, 16.30 Uhr. Michaela Frankenberger ist gerade aus dem Karibik-Urlaub zurückgekommen – und schaut zum ersten Mal seit zwei Wochen wieder an der Bücherbox neben der Nieder Neuendorfer Kirche nach dem Rechten. Und sie ist durchaus positiv gestimmt, denn die Bücher sind fast alle komplett ausgetauscht. „Es ist viel Bewegung drin. Nichts wäre schlimmer als wenn hier immer dieselben drei Bücher liegen würden.“ Die Bücher-Box sei gut besucht, nicht nur von Hennigsdorfern allen Alters. Mitunter kommen auch Berliner, um ihren Schmökerstoff zu tauschen.

Michaela Frankenberger ist die Patin für die umgebaute Telefonzelle. Hier können Hennigsdorferinnen und Hennigsdorfer am Anger ihre Bücher tauschen. Das Motto lautet: „Ein Buch in den Bücherschrank stellen, ein anderes Buch herausnehmen“. Es war ein Projekt des Bürgerhaushaltes: Der Bücherschrank, der am Bahnhof steht, wurde gut angenommen, daher wünschte sich ein Einwohner im Rahmen des Bürgerhaushaltes 2020 auch ein Exemplar für Nieder Neuendorf.

Beim Lesen taucht sie in eine andere Welt ab

Für Michaela Frankenberger war sofort klar, dass sie sich ehrenamtlich um die Bücherbox kümmern will. Immerhin ist die 58-Jähirge, die 30 Jahre lang in einer Bank gearbeitet hat, ein echter Bücherwurm. Vergangenes Jahr hat sie rund 130 Bücher verschlungen. „Ich will die Leute mit der Bücherbox für das Lesen begeistern, das ist mein Credo“, erklärt Michaela Frankenberger, die auf Instagram auch Buch-Rezensionen verfasst. Sie liebt vor allem Belletristik, aber auch Sachbücher. Haruki Murakami und Patricia Highsmith nennt die Ehrenamtlerin als ihre Lieblingsautoren. „Wenn ich lese, bin ich mit mir alleine und tauche in eine andere Welt ab“, erklärt Michaela Frankenberger, die seit etwa 20 Jahren in Nieder Neuendorf lebt und noch einen Lesekreis in Berlin mit sieben Frauen organisiert.

Die Bücherbox hat sie mehrmals am Tag im Blick, schließlich wohnt Michaela Frankenberger nur ein paar 100 Meter entfernt. „Wenn Leute da sind, halte ich mich zurück. Ich will ja keinen stören.“ Wichtig sei ihr, dass alles ordentlich einsortiert ist, und dass es immer neuen Lesestoff gibt. „Ich nehme mir manchmal ja dann auch selbst wieder etwas mit“, erklärt die 58-Jährige. Besonders beliebt sind Krimis in der Bücherbox, Gegenwartsromane, Historienromane oder Kochbücher gehen auch seht gut. Manchmal stehen auch recht neue Bücher in der Box. „Ich würde mir mehr Kinder- und Jugendliteratur wünschen, das fehlt noch etwas.“

Jeder kann einfach mit anpacken

Wüschen würde sie sich noch ein paar helfende Hände, denn es ist immer etwas zu tun. Zuletzt hat etwa eine komplette Enzyklopädie abgestellt. „Wenn liest heute noch ein Lexikon?“, sagt Michaela Frankenberger etwas ärgerlich. Selbst VHS-Kassetten hat jemand ins Regal gelegt. Mitunter stellen Leute auch Spielzeug in die Bücherbox – dafür sei sie aber natürlich nicht da. Und die Entsorgung macht dann zusätzliche Mühe. Das könne aber jeder machen. „Wenn man an der Bücherbox vorbeigeht, wäre es schön, wenn man den Müll einfach wegräumt“, erklärt die Hennigsdorferin.

Meike Fischer aus Nieder Neuendorf schätzt die Arbeit von Michaela Frankenberger und die Bücherbox sehr. „Ich finde es schlimm, Bücher wegzuschmeißen. Viele liest man ja nicht doppelt. Da ist es doch schön, wenn noch jemand damit etwas anfangen kann.“ Und weil sie die Idee der Bücherbox unterstützt, hat die Hennigsdorferin am Donnerstag eine ganze Tüte voller Bücher mitgebracht. Schließlich hat man ja dann auch was davon. „Ich habe mir hier schon leichte Belletristik mitgenommen, weil ich gerade nichts da hatte“, erklärt Meike Fischer.

Von Marco Paetzel