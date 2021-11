Mit Blutwäsche gegen Herzinfarkt und Corona: Pentracor aus Hennigsdorf gewinnt Zukunftspreis

Hennigsdorf

„Wir sind es als Wissenschaftler gewohnt, dass es in neun von zehn Fällen schiefgeht“, sagt Ahmed Sheriff, Gründer der Pentracor GmbH. In einem Fall hat das Hennigsdorfer Unternehmen aber einen Volltreffer gelandet. Als eines von sechs Unternehmen aus der Mark wurde Pentracor am Freitag mit dem wichtigsten Wirtschaftspreis des Landes, dem „Zukunftspreis Brandenburg 2021“, ausgezeichnet. Ministerpräsident Dietmar Woidke gratulierte den Gewinnern im Holiday Inn Berlin Airport Conference Centre in Schönefeld und verwies auf die Bedeutung regionaler Unternehmen für das gesamte Land Brandenburg.

Die Pentracor GmbH, die 2010 von Ahmed Sheriff gegründet wurde, beschäftigt sich mit der Entwicklung und Vermarktung spezifischer Adsorber. Das erste Produkt, PentraSorb CRP, ist ein Adsorber zur therapeutischen Absenkung des C-reaktiven Proteins (CRP) und kommt bei der Behandlung von akuten Herzinfarkten zum Einsatz. Das forschende Unternehmen, heißt es in der Erklärung, habe seit der Markteinführung seines CRP-Adsorbers Umsatz und Mitarbeiterzahl auf 37 gesteigert.

Die Sterberate geht zurück

„Die hochinnovative Firma ist regional mit führenden Wissenschaftseinrichtungen und Kliniken vernetzt sowie hinsichtlich ihrer Forschung international beachtet. Im Kampf gegen Corona engagiert sich das Unternehmen auch sozial mit Schnelltest-Spenden an die Berliner Stadtmission“, heißt es in der Presseerklärung zur Ehrung.

Ahmed Sheriff freuen die ersten klinischen Erfolge seines Produktes. Im Krankenhaus Havelhöhe in Berlin-Kladow will man auf das Verfahren nicht mehr verzichten. Im Vorstellungs-Video von Pentracor erklärt Fabrizio Esposito, Leitender Arzt der Kladower Intensivmedizin, dass er sich nicht mehr vorstellen könnte, Patienten ohne diese Therapie behandeln zu können, weil die Ergebnisse bislang unglaublich seien. „Bei den Patienten ist es so, als hätten sie den Herzinfarkt gar nicht gehabt. Und dort werden nur die ganz schweren Fälle behandelt, inklusive Herzstillstand, die normalerweise 40 Prozent Sterberate haben. Mit CRP-Apherese (also einer Blutwäsche, die Red.) scheint man da tolle Erfolge zu haben“, erklärt Ahmed Sheriff.

Noch kein Krankenhaus aus Brandenburg ist dabei

Auch bei der Covid-Erkrankung wird das Verfahren in Havelhöhe eingesetzt, dort sei laut Sheriff von sieben Behandelten ein Mensch verstorben. Auch die beiden Krankenhäuser Kempten und Immenstadt im Allgäu setzen das Blutwäsche-Verfahren ein. „Dort ist noch kein Patient mit schwerem Covid, den sie dieses Jahr behandelt haben, gestorben. Normalerweise liegt auch da die Sterberate etwa bei 50 Prozent.“ Mit 16 Krankenhäusern arbeitet Pentracor derzeit zusammen.

„Ich würde mir wünschen, dass es auch ein Krankenhaus in Brandenburg geben würde“, sagt Ahmed Sheriff. Allerdings habe man 2020 eine klinische Studie für den Covid-Einsatz machen wollen. „Da haben wir leider kein Geld bekommen, weshalb es keine klinischen Daten gibt. Es ist also etwas schwieriger, Ärzte davon zu überzeugen.“ Aber Intensivstationen, die die CRP-Apherese anwenden, würden anderen mitteilen, dass die Erfolge damit gut seien.

Die Zellen vor dem Absterben bewahren

Doch wie funktioniert die Methode? Wenn Gewebe zu wenig Sauerstoff bekommt, etwa beim Herzinfarkt oder eben Covid 19, kann es nur noch 1/16 der Energie produzieren. „Die Zellen sehen dann aus, als würden sie sterben“, erklärt Sheriff. Das Immunsystem wolle diese Zellen entsorgen. „Dabei warten die Zellen ja nur darauf, dass wieder mehr Sauerstoff kommt“, so der Forscher. Wenn man den Auslöser, in diesem Fall das C-reaktive Protein CRP, herausnimmt, würden die Zellen vom Immunsystem verschont. Die Coronapandemie sorge für eine besonders große Menge des schädlichen Proteins, da die Lunge eine große Fläche biete. „Die Lungen stehen bei den Patienten unter Wasser. Dann bekommen die Lungenbläschen keinen Sauerstoff mehr. Das ist dasselbe Problem wie beim Herz nach einem Herzinfarkt oder das Gehirn nach einem Schlaganfall“, erklärt Ahmed Sheriff.

Coronapatienten müssten in den ersten drei Tagen eines schweren Verlaufes behandelt werden. „Wenn die Lunge anfängt, auszusehen, als würde sie Schaden nehmen, kann man noch etwas machen“, so Sheriff. Er hofft, dass mehr Krankenhäuser die Methode nutzen. „Gerade gibt es aber so viele Patienten, dass sie dort den Kopf so voll, dass sie oftmals keine neue Verfahren einbauen können“, sagt der Pentracor-Chef. Doch das Unternehmen würde gar mit Personal aushelfen, um die Methode zu etablieren.

Von Marco Paetzel