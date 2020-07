Hennigsdorf

Am Dienstagnachmittag (28. Juli) gerieten zwei Männer in der Ruppiner Chaussee zunächst verbal und schlussendlich körperlich aneinander. Der Streit gipfelte dahingehend, dass ein Mann dem anderen eine Glasbierflasche auf den Kopf schlug. Dieser erlitt durch die Handlung eine Platzwunde am Kopf. Der Mann wurde zur Versorgung der Wunde ins Krankenhaus verbracht. Es wurde eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung durch die Polizei aufgenommen.

Von MAZonline