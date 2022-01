Monique Meyer ist die neue Chefin der Politessen im Hennigsdorfer Bürgeramt

Hennigsdorf

Ein Knöllchen? Nein, das hat Monique Meyer noch nicht hinter den Scheibenwischern hervorgeholt. Zumindest, seit sie mit ihren zwei Kindern seit April 2019 in Hennigsdorf lebt. „Aber auch ich bin nur ein Mensch und habe schonmal eine Geschwindigkeitsbegrenzung übersehen“, sagt die 36-Jährige. Sie ist die neue Fachbereichsleiterin Bürgerdienste. Damit ersetzt sie Edith Wiesner, die im Dezember nach 31 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand gegangen war. „Frau Wiesner war eine Chefin, die sich immer für die Bürgerinnen und Bürger eingesetzt hat und eine dienstleistungsfreundliche Stadtverwaltung auf die Beine stellen wollte“, sagt ihre Nachfolgerin voller Achtung.

Die gebürtige Brandenburgerin studierte an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena Jura und arbeitete anschließend dort als Rechtsanwältin. Doch sie vermisste die Mark, kam mit ihrer Familie zurück ins Land Brandenburg und arbeitete als Fachbereichsleiterin im Falkenseer Rathaus. Bis ihr die Stellenanzeige aus Hennigsdorf auffiel. „Als sich dann die Chance eröffnete, in der Stadt zu arbeiten, in der ich auch lebe, wollte ich das sofort machen“, erinnert sich die junge Mutter, die im Juni 2020 in der Verwaltung anfing. Es sei durchaus von Vorteil, wenn man in der Stadt lebe, wo man auch arbeite. Monique Meyer könne so nun in ihrer Stadt mitgestalten. „Als Bürger hat man noch einen anderen Blick auf die Interessen der Menschen hier“, sagt die Juristin.

Es werden alle Bürger gleich behandelt

40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat sie unter sich, unter anderem im Einwohnermeldeamt, dem Standesamt und im Fachdienst Beschäftigungsförderung – zudem sind ihr die Behindertenbeauftragte und die Gleichstellungsbeauftragte unterstellt. Genau wie die sogenannten Außendienstmitarbeiter, im Volksmund Politessen genannt. Und die haben in Hennigsdorf den Ruf, eher selten mal ein Auge zuzudrücken, wenn die Parkscheibe nicht ganz so gestellt ist, wie es sein sollte. Dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Außendienst besonders streng sind, kann Monique Meyer aber so nicht bestätigen. „Die Kollegen müssen sich nach der Straßenverkehrsordnung richten, und die gilt nun mal im ganzen Bundesgebiet“, erklärt die neue Fachbereichsleiterin. Und: Es gebe keine strenge Handhabe. „Wir behandeln alle Sachverhalte gleich.“

Natürlich habe die Behörde aber einen Ermessensspielraum, ob sie ein Verfahren einleite oder nicht, erklärt die neue Fachbereichsleiterin. Zudem gebe es bei Einspruchsverfahren öfter mal den Fall, dass der Bürger Recht bekomme – etwa bei mobiler Beschilderung, wo bei einem Umzug mal ein Pfeil mal in die falsche Richtung zeigt. „Unsere Mitarbeiter sind ja auch nur Menschen, die können auch mal etwas übersehen“, erklärt die Hennigsdorferin. Ein weiterer häufiger Fall seien elektrische Parkuhren, die wegen der Wölbung in der Scheibe oft kaum zu erkennen sind. Im Zweifel für den Angeklagte, so lautet das Motto in Monique Meyers Refugium. „Oft kann man einfach in der Bußgeldstelle anrufen und den Sachverhalt schildern. In der Regel kann man sowas schnell klären.“

Monique Meyer muss die Digitalisierung vorantreiben

Insgesamt sechs Außendienstmitarbeiterinnen- und mitarbeiter gibt es in der Stadtverwaltung, sie sind mit Rad, Auto und zu Fuß im ganzen Stadtgebiet unterwegs. Und, wie Monique Meyer betont, sie stellen nicht nur Knöllchen aus. Unter anderem würden sie auch den Jugendschutz kontrollieren oder Baustellen sichern.

Ein großes Ziel hat Monique Meyer bis Ende des Jahres. Sie muss die Digitalisierung vorantreiben, so will es das Onlinezugangsgesetz (OZG). „Die Bürgerinnen und Bürger sollen mehr online erledigen können.“ Während viele Kommunen das bis zum Zieldatum Ende 2022 wohl verfehlen werden, könne die Stadt Hennigsdorf es schaffen.

Von Marco Paetzel