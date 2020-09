Mord in der Marwitzer Straße: Damaliger Kriminalkommissar erinnert sich

Hennigsdorf

Der Hennigsdorfer Lothar Arndt war über 30 Jahre Kriminalkommissar in der DDR. Seine spannendsten Fälle hat der heute 76-Jährige aufgeschrieben. So berichtet Arndt etwa davon, dass anno 1976 eine Rentnerin in der Marwitzer Straße in Hennigsdorf ermordet in ihrer Wohnung aufgefunden worden war. „Die Täter hatten mit einer mit Isolierband umwickelten Sattelstange eines Fahrrads auf den Kopf der Frau eingeschlagen und sie so getötet. „Die geführten Überprüfungen unter Einsatz von Quellen ergaben dann, dass in ihrer Wohnung oft polnische Bürger waren, die im Stahlwerk Hennigsdorf tätig waren“, schreibt Lothar Arndt in seinen Erinnerungen zum Kriminalfall. Doch nicht nur Polen gingen bei der Rentnerin offenbar ein und aus, sondern auch Jugendliche aus Hennigsdorf. Die Frau bewirtete ihre Gäste auch oft.

Schüler wohnte in der Nähe der Rentnerin

Im Laufe der Ermittlungen wurden die polnischen Bürger entlastet, sie konnten ihren geplanten Urlaub antreten, den sie für die Ermittlungen verschoben hatten. Bei den weiteren Überprüfungen der Jugendlichen indes kristallisierte sich dann ein Zehntklässler der damaligen Goetheschule heraus, der ganz in der Nähe der so brutal getöteten Rentnerin wohnte. Der Vater des Jungen war Polizist – doch mit seinem Bruder soll er Diebstähle in der Stadt begangen haben. Seinen Bruder habe er eine mit Blut geschriebene „Schweigeverpflichtung“ anfertigen lassen. Dann hätten die Jungs geplant, einen Polizisten auf der Brücke der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft zu überfallen, um an dessen Pistole zu gelangen und weitere Straftaten zu begehen. Der Täter, erinnert sich Lothar Arndt, sei dann überwacht worden, die Waffe fand man am alten Kino in Hennigsdorf, hier ist die Polizeistation. Der Jugendliche bat im Verhör sofort darum, alles zu gestehen – er räumte alle Straftaten, darunter jene mit seinem Bruder, ein. Seine Klassenlehrerin sei geschockt gewesen, der Junge sei einer ihrer besten Schüler gewesen, schreibt der ehemalige Ermittler in seinen Erinnerungen.

Info: Die MAZ wird nun in loser Reihenfolge über einige der Fälle aus dem Buch „Ein Leben im Wandel der Gesellschaftsordnungen“ berichten.

