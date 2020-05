Motorrad verschwindet über Nacht in Hennigsdorf

Hennigsdorf

Ein weißes Motorrad der Marke Kawasaki ist am Sonntag (17. Mai) in der Zeit von Mitternacht bis 6 Uhr morgens entwendet worden. Das teilte Ariane Feierbach, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord, am Montag auf MAZ-Nachfrage mit. „Das Motorrad mit dem amtlichen Kennzeichen OHV-CX 85 war nach ersten Erkenntnissen mit einem Radschloss gesichert“, so Feierbach weiter. Das Zweirad und die Kennzeichen wurden zur Fahndung ausgeschrieben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro.

Von MAZonline