Mundschutz aus eigener Herstellung: Sandra Schimmele näht, um zu helfen

Hennigsdorf

Den ganzen Montag hat Sandra Schimmele an der Nähmaschine in ihrem Atelier in Hennigsdorf-Nord gesessen. Mit ihrem Unternehmen „Hemd’s Up“ steht sie normalerweise für exklusive Unikate im Modebereich sowie fürs Upcycling von Stoffen. Doch in Zeiten der Corona-Krise schiebt sie ihr Tagesgeschäft auf, setzt mit lukrativeren Projekten aus und hilft dort, wo Hilfe gebraucht wird. Wer jetzt einen Mundschutz kaufen möchte, wird in Apotheken kaum noch fündig.

40 Mundschutz-Masken hat Sandra Schimmele an einem Tag genäht. Quelle: Sandra Schimmele

„Also bin ich in die Bresche gesprungen und habe den ganzen Tag genäht“, berichtet Sandra Schimmele. 40 Mundschutzmasken sind bereits an einem Tag entstanden. Diese sind bereits auf dem Postweg unterwegs zu einem Pflegeheim nahe Aschaffenburg ( Bayern). „Eine Bekannte hat mir den Aufruf dieses Pflegeheims, in dem dringend Mundschutzmasken benötigt werden, weitergeleitet. Das war der Anlass für mich, mit dem Nähen loszulegen“, sagt sie. Auch Anlaufstellen in Hennigsdorf und der Umgebung sollen künftig von der Idee profitieren. Sandra Schimmele steht bereits in Kontakt mit Pflegediensten und Heimen in der Region. Auch Privatpersonen können sich melden (per E-Mail unter s.schimmele@hemds-up.de oder telefonisch unter 03302- 494 58 50 )

Auch die Bänder werden aus Baumwolle gefertigt. Quelle: Sandra Schimmele

Der Mundschutz besteht aus Baumwolle und kann Tröpfcheninfektionen, über die das Corona-Virus übertragen wird, aufhalten. „Meine Produkte entsprechen aber nicht den FFP-Schutzklassen 2 und 3“, betont sie. Dennoch können sie einen wichtigen Beitrag zur Verlangsamung der Virus-Verbreitung leisten. „Wichtig beim Baumwoll-Mundschutz ist, dass er regelmäßig ausgekocht wird.“ Die Bänder zum verschließen sind ebenfalls aus Baumwolle, da dies hygienischer ist, als wenn man Gummibänder verwendet. Der Preis ist abhängig von der Menge. „Ich verkaufe zum Selbstkostenpreis. Mir geht es darum, zu helfen und nicht vorrangig um den Gewinn.“

Von Wiebke Wollek