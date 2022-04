War die Treuhandanstalt eine totale Fehlkonstruktion? Der Journalist und Autor Hermann Vinke beschreibt es so in seinem neuen Buch, welches er am Mittwoch im Bürgerhaus vorstellte. Nur durch einen ausgeklügelten Coup gelang 1992 die Rettung des Hennigsdorfer Stahlwerkes. Für viele ostdeutsche Betriebe hingegen kam nach der Wende der Absturz.