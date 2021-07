Nach AfD-Ausstieg: Berndt und Siegel gründen neue Fraktion in der Hennigsdorfer SVV

Hennigsdorf

In der letzten Stadtverordnetenversammlung vor der Sommerpause im Juni waren Gunnar Berndt und Marco Siegel aus der AfD-Fraktion ausgeschieden, die dadurch auf drei Mitglieder zusammenschrumpft. Ihre Mandate, hatte die beiden angekündigt, werden sie nicht zurückgeben. Stattdessen haben Berndt und Siegel nun die Fraktion „Bürger für Hennigsdorf“ gegründet. „Wir wollen uns ausschließlich um die Belange von Hennigsdorf kümmern. Das ist der Grund, warum wir einen deutlichen Strich gemacht haben in andere Richtungen“, sagt Gunnar Berndt.

Der 65-Jährige hat eine interessante Vita – 42 Jahre lang war er bei der Berliner Polizei, in den letzten Jahren gar Leiter des „Regierungsabschnittes“ in Berlin-Mitte, im Wesentlichen ist es das Regierungsviertel. „An der Nahtstelle zu Staatsbesuchen haben auch wir die Polizeiarbeit gemacht“, so Gunnar Berndt, der im April 2019 in den Ruhestand ging. Schon 2015 war er das erste Mal in die AfD, damals noch geführt von Bernd Lucke, eingetreten. Dann verließ er die Partei, um 2018 wieder einzutreten.

Mitte der 1990er-Jahre saß er für die CDU im Charlottenburger Parlament

Ob er, der in SVV und Bauausschuss immer durch ruhige, sachliche Beiträge aufgefallen war, ein Problem damit gehabt habe, dass die Partei etwa in Brandenburg vom Verfassungsschutz als Rechtsextremismus-Verdachtsfall eingestuft wird? Berndt, der in den 1990er-Jahren auch für die CDU in der Charlottenburger BVV saß, bleibt in dieser Frage diplomatisch. Er habe Anfang des Jahres mit führenden Personen in der Oberhaveler AfD gesprochen und ihnen aus einem klaren Grund seinen Austritt erklärt. „Ich habe mich positioniert und erklärt, welche Dinge mir innerhalb der Partei nicht passen“, bleibt Gunnar Berndt unkonkret. Was etwa die Coronapandemie angeht, so habe sie unzählig viele Menschen getroffen, und er respektiere es, wenn Leute besorgt seien. Gleichzeitig kritisiert Gunnar Berndt aber die „Regulierungswut“ der einzelnen Länder – etwa, wenn man in Hennigsdorf nur eine medizinische Maske im Ziel brauchte, aber in Spandau eine FFP2-Maske.

Dass Gunnar Berndt und Marco Siegel ihr Mandat behalten, stößt in ihrer alten Fraktion auf Unmut. So hatte deren Vorsitzender Dietmar Buchberger die beiden öffentlich aufgefordert, ihre Mandate zurückzugeben. Wenn die Mitglieder nun nicht mehr als AfD-Stadtverordnete auftreten wollten, sei das ihr gutes Recht. Da beide über die AfD-Liste in die Stadtverordnetenversammlung eingezogen seien, erwarte man aber die Rückgabe ihrer Mandate. „Dies ist eine Selbstverständlichkeit und ein Gebot der Fairness den Wählern gegenüber“, hatte Dietmar Buchberger erklärt.

Eine Fontanestraße für alle

Gunnar Berndt sagt, die beiden hätten seit der vergangenen SVV nicht mehr miteinander gesprochen. „Wenn wir uns nach der Sommerpause sehen, werden wir aber sicher sprechen. Ich rede mit allen Menschen“, so der 65-Jährige.

In seiner neuen Fraktion will er sich für die Belange aller Hennigsdorfer einsetzen. Beispiel Fontanestraße: Die solle so ausgebaut werden, dass alle genug Platz hätten – Autos, Busse, Radler oder auch Fußgänger. „Wir wollen da einen guten Mittelweg für alle“, sagt Gunnar Berndt. Er und Marco Siegel seien, auch nach zwei Jahren in der AfD-Fraktion noch Neulinge. Eingefahrene Gleise gebe es für die beiden nicht.

Von Marco Paetzel