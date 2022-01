Nach Streit in Hennigsdorf: Pkw entwendet und noch Unfall gebaut

Hennigsdorf

Am Sonnabend kam es in einer Wohnung in der Falkenstraße in Hennigsdorf zwischen dem 56-jährigen alkoholisierten Wohnungsinhaber und dem ebenfalls alkoholisierten 54-jährigen Beschuldigten zu einem Streit.

In Folge dessen der 54-Jährige der Wohnung verwiesen wurde. Als der Wohnungsinhaber Samstagmittag wach wurde, musste er feststellen, dass der 54-Jährige unbemerkt das Handy, den Pkw Schlüssel und in weiterer Folge den Pkw VW Polo des Geschädigten entwendete.

Während der darauffolgenden Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass der 54-jährige Beschuldigte in Neustadt, in der Hohenofener Straße auf Grund seiner Alkoholisierung (1,97 Promille) mit dem Pkw VW Polo nach rechts von der Straße abkam, mit einem Baum kollidierte, dann in den Gegenverkehr geriet und mit einem Pkw Ford zusammenprallte. Verletzt wurde hierbei niemand.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beträgt 15000 Euro. Bei dem Beschuldigten, welcher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wurde eine Blutprobe durchgeführt und im Anschluss die Festnahme ausgesprochen.

In weiterer Folge wurde er in die Polizeiinspektion Ostprignitz-Ruppin verbracht.

Von MAZonline