Hennigsdorf

Im Hennigsdorfer Stadtgebiet hat es offenbar in der vergangenen Woche am Dienstag gegen 22.04 Uhr einen Stromausfall gegeben. „Für den Bruchteil einer Sekunde war es im Haus und auf der Straße dunkel“, berichtet der Hennigsdorfer Markus Kulling, der unweit des Hennigsdorfer Rathauses wohnt. In anderen Teilen von Hennigsdorf hat der Stromausfall offenbar noch wesentlich länger gedauert, wie Betroffene berichten.

Markus Kulling, Stadtverordneter für „Die Unabhängigen-Bürger für Hennigsdorf“, indes fragt nun, was eigentlich im Falle eines größeren Stromausfalls etwa mit Servern passiert – oder mit den Türen von Tankstellen oder Supermärkten. Dazu erklärt Danilo Fox, Sprecher der E.DIS AG:„Das Stromnetz in der Stadt Hennigsdorf ist mehrfach abgesichert. Somit kann auch zukünftig im Falle einer Versorgungsunterbrechung nach erfolgten Schalthandlungen wiederversorgt werden.“

Der Stromausfall dauerte etwa eine Stunde

Der Sprecher bestätigt indes den Stromausfall in der vergangenen Woche. „Aufgrund einer kurzzeitigen technischen Störung im Stromnetz der Stadt Hennigsdorf sei es zu besagtem Versorgungsausfall im Stadtkern von Hennigsdorf gekommen. „Durch unverzüglich eingeleitete Umschaltmaßnahmen der E.DIS-Netzexperten konnte der Zeitraum der Versorgungsunterbrechung auf gut eine Stunde begrenzt werden.“ Alle zwischenzeitlich betroffenen Netzkunden konnten somit um 23.17 Uhr wiederversorgt werden, erklärt der Sprecher weiter. Zur Ursache für den Stromausfall indes äußerte sich die E.DIS AG noch nicht.

Von Marco Paetzel