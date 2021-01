Nach dem Abschied vom Havelplatz: Ralf Nikolais Fotostudio lebt in Nieder Neuendorf weiter

Hennigsdorf

Der Fotograf Ralf Nikolai hat seinen Standort am Havelplatz Hennigsdorf aufgegeben. Der Entschluss fiel bereits im Mai, sagt der 58-Jährige. Denn die Kündigungsfrist beträgt sechs Monate. Ende Dezember gab er die Räume ab. Doch das Fotostudio, das diesen Juni 30 Jahre alt wird, „lebt weiter, aber auf kleinerer Flamme“, erklärt er. Seit 2007 betreibt Ralf Nikolai als Außenstelle ein Werbestudio in seinem Wohnhaus an der Dorfstraße 13 in Nieder Neuendorf. Dieses hat er nun zum neuen alleinigen Standort gemacht. „Das war auch genau die richtige Entscheidung. Ich habe im Frühjahr schon geahnt, dass es im Herbst nicht besser wird rund um das Thema Corona. Und so kam es ja dann auch.“ Viele Geschäftsfelder sind 2020 weggebrochen – von Veranstaltungen bis zu Reisepass-Bildern. Bislang haben die Kunden ihn auch in Nieder Neuendorf wieder gefunden. „Laufkundschaft würde es ja am Havelplatz derzeit auch nicht geben.“

Der Fotograf Ralf Nikolai hat sein Studio vor 30 Jahren gegründet. Quelle: ENRICO KUGLER

Das Studio in Nieder Neuendorf ist montags, dienstags und donnerstags ab 10 Uhr geöffnet. Mittwochs, freitags und samstags vergibt Rald Nikolai auf Wunsch Termine für Portraitaufnahmen. Kontakt unter www.foto-nikolai.de

