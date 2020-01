Hennigsdorf

„Unsere Fachleute sind im Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum einen wesentlichen Schritt vorangekommen – der Strom, und damit auch die Heizung, das Internet und die Telefonanlage, laufen wieder. Auch der Statiker hat bis auf den Brandbereich am Dach des Lichthofes alle Teile des Gebäudes freigegeben. Damit steht dem Schulbetrieb ab Montag nichts im Wege“, informiert Landrat Ludger Weskamp über den Zustand des Eduard-Maurer Oberstufenzentrum in Hennigsdorf, welches am Silvesterabend Opfer eines Brandes wurde.

Großbrand am Eduard Maurer Oberstufenzentrum in Hennigsdorf am 31: Dezember 2019. Quelle: Blaulichtreport Oberhavel

Nach dem Brand am 31. Dezember 2019 hat die Kriminalpolizei das Dach des Schulgebäudes freigegeben, damit können auch die Sicherungsmaßnahmen am Dach und den zerstörten Fenstern endgültig vorgenommen werden. Betroffen ist der Gebäudeteil B. Im Gebäude selbst gibt es keine Brandschäden. Das Löschwasser ist allerdings in den Caféteriabereich und in weitere Klassenräume gelaufen. „Zehn Klassenräume sind derzeit aufgrund von Wasserschäden nicht nutzbar. Hier werden die Decken abgehangen und schnellstmöglich Trocknungsmaßnahmen ergriffen“, so Weskamp weiter.

Feuerwehrkräfte aus Hennigsdorf, Velten und Oberkrämer waren im Einsatz. Quelle: Blaulichtreport Oberhavel

Als Vorsichtsmaßnahme wird auch der Caféteriabereich im gläsernen Atrium auf der Seite zur August-Burg-Straße gesperrt. Die Flucht- und Rettungswege sind davon nicht betroffen, die Ausgabe der Caféteria wird über den Seiteneingang erfolgen. Sitzmöglichkeiten wird es dann im intakten Teil des Lichthofes geben. „Ich danke allen beteiligten Institutionen, dass sie so gut und schnell Hand in Hand arbeiten und so den Schulbetrieb ab Montag wieder ermöglichen“, sagt Ludger Weskamp.

Am Mittwochvormittag waren die Schäden deutlich zu erkennen. Quelle: Landkreis

Die Schulleitung ist derzeit mit den Anpassungen der Stundenpläne befasst. Die weiterhin zur Verfügung stehenden Unterrichtsräume werden in den kommenden Wochen abteilungsübergreifend genutzt. Die Schülerinnen und Schüler werden über die schuleigene App über die angepassten Unterrichtspläne informiert.

Von MAZonline