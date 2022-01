Nach der Brücken-Blamage in Hennigsdorf: Wie geht es nun weiter mit dem Stahlkoloss?

Hennigsdorf

Rausheben, entrosten, Korrosionsschutz auftragen und wieder reinheben – das war der Plan der Deutschen Bahn für die Eisenbahnbrücke über die Veltener Straße in Hennigsdorfs Norden – eigentlich. Nachdem das Anliegen am Mittwoch also allerdings erfolglos abgebrochen werden musste, weil die Brücke sich als schlicht zu schwer für den Kran entpuppt hatte, entschieden die Bahnverantwortlichen am Donnerstag, das Projekt vorerst abzubrechen. Bereits am Nachmittag war die Veltener Straße wieder für den Fahrzeugverkehr geöffnet.

Wie ein Sprecher des Konzerns am Donnerstag mitteilte, sei man intern zum einen mit der Ermittlung der Ursachen für den Fehlschlag befasst. Trotzdem werde am Ziel, nämlich der Brücke einen frischen Korrosionsschutzanstrich zu verpassen, festgehalten.

Die Bahn will die „Geschichte komplett neu aufrollen“

Am Freitag sowie am kommenden Montag seien dazu Vertreter der Bahn und von Fachfirmen vor Ort und würden das Bauwerk erneut prüfen.

„Wir wollen diese Geschichte komplett neu aufrollen“, hieß es auf MAZ-Anfrage aus der Pressestelle. Nicht gesagt werden konnte, wann ein neuer Versuch gestartet wird. Das richte sich zum einen nach den eingehenden Angeboten, zum anderen auch nach Genehmigungen der zuständigen Behörden, die unter anderem die neuerliche Vollsperrung der Veltener Straße absegnen müssen.

Von Björn Bethe