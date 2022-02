Nach sexuellem Missbrauch in Hennigsdorf: Polizei sucht Zeugen und veröffentlicht Phantombild

Hennigsdorf

Bereits am 18. November kam es gegen 19.15 Uhr in der Krummen Straße, einem teilweise nicht asphaltiertem Sandweg zwischen der Feldstraße und der Fontanestraße in Hennigsdorf, zu einem sexuellen Übergriff. Eine 15-jährige Jugendliche aus dem Landkreis Oberhavel lief die Verbindungsstraße in Richtung Fontanestraße entlang und wurde durch einen bislang unbekannten Mann angesprochen. Wie die Polizei mitteilte berührte der Unbekannte die 15-Jährige plötzlich mehrfach unsittlich gegen ihren Willen am Körper und unter der Bekleidung. Die Jugendliche konnte sich losreißen.

Nach sexuellem Übergriff in Hennigsdorf: Polizei sucht Täter mit Phantombild

Der Täter flüchtete in Richtung Marktplatz. Nach Angaben der Jugendlichen soll es sich um einen 30 bis 35 Jahre alten Mann gehandelt haben, der eine dunkle Hautfarbe aufweist und in gebrochenem Deutsch sprach. Während der Tat trug er dunkle sportliche Bekleidung und eine dünne Beanie-Baumwollmütze.

Die Polizei bittet Zeugen, die am Tatort oder in der Nähe dessen etwas Auffälliges bemerkt haben, den Täter gesehen haben oder etwas zu seiner Identität sagen können, sich unter der Telefonnummer 03301/85 10 in der Polizeiinspektion Oranienburg zu melden.

Von MAZonline