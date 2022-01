Nach vielen Pannen: Die Brücke am Hennigsdorfer Ortseingang hängt endlich am Haken

Hennigsdorf

Es ist Donnerstag, 13.30 Uhr, als die Brücke endlich am Haken hängt. Da huscht noch ein Radler durch die Unterführung. „Du hast sie wohl nicht mehr alle!“, brüllt dem verdutzten Mann ein Arbeiter in Warnweste hinterher. Als der Radler hinter der Absperrung verschwunden ist, hebt der gigantische Kran die Unterführung mit Wucht an. Doch er bricht ab, etwas klemmt noch.

Wieder kraxeln Mitarbeiter die Widerlager hoch, schrauben im Akkord. Zehn Minuten später ist es dann endlich geschafft: die Brücke schwebt in der Luft. Zwei Arbeiter der Bahn – einer am einen, der andere am anderen Ende – ziehen den Stahlkoloss mit Seilen in die richtige Position. Es ist ein heikles Unterfangen, denn die Oberleitung und Bäume dürfen dabei nicht touchiert werden. Und schließlich muss die Brücke ja auch millimetergenau auf dem Tiefladen aufliegen. Allerdings gute drei Stunden später, als ursprünglich kalkuliert.

Der erste Kran erwies sich als eine Nummer zu klein

Die Sanierung der Eisenbahnunterführung an der L172 zwischen Hennigsdorf und Velten hatte schon in der vergangenen Woche mit einer mächtigen Panne begonnen. Der eingesetzte Schienenkran hatte sich schlicht als zu schwach erwiesen, um den Stahlkoloss aus seinem Widerlager zu heben. Bis zu 54 Tonnen Gewicht konnte der Kran mit einer Auslage des Arms von 24 Metern Länge stemmen. Sieben Stunden lang versuchte das Team vor Ort alles, doch am Ende wurde dieser Versuch abgebrochen. Die Brücke, die laut Planungen deutlich unter 54 Tonnen hätte wiegen sollen, erwies sich nämlich im Nachhinein als sehr viel schwerer. Laut Pressestelle der Deutschen Bahn wurde „nach überarbeiteter Berechnung das Gewicht des Brückenüberbau mit 65 Tonnen ermittelt.“

Zwischenzeitlich stand das Manöver wieder auf der Kippe. Quelle: Enrico Kugler

Und so wurde am Mittwoch die Straße erneut vollgesperrt und ein Autokran herangekarrt, der bis zu 500 Tonnen heben kann. „Da geht heute nichts mehr schief“, unkte einer der Arbeiter. Doch dann ging ein paar Minuten gar nichts. Und als sich plötzlich eine Traube am Tieflader bildete und gar ein Zollstock gezückt wurde, um diesen zu vermessen, ahnten alle vor Ort schon, dass es ein neues Problem geben würde.

Diesmal lag es aber nicht am Kran, sondern am Tieflader, der die Brücke zur Sanierung ins Stahlwerk fahren sollte. Die Brücke läuft nämlich an beiden Enden spitz zu. Wenn der Tieflader mit dem Bauwerk losfahren würde und eine Kurve käme, würde sich die Brücke beim Abbiegen ins Fahrerhäuschen bohren – so stellte sich das Problem dar. „Das wird heute wieder nichts“, erklärte ein Mitarbeiter hinter vorgehaltener Hand.

Das Team improvisierte, damit die Brücke auf den Tieflader passt

Doch Bauleiter Klaus-Jürgen Arndt von der DB Netz fand schließlich mit seinem Team doch noch eine Lösung. Die Brücke wurde auf der Ladefläche etwas verlagert und so mit Holzbalken abgestützt, dass die Last sich auf dem Tieflader besser verteilt und die Brücke nicht ins Wanken gerät. Anschließend fuhr der Tieflader das Bauwerk ins Stahlwerk. „Der Überbau der Brücke über die L172 wird grundsaniert, indem er stahlbaumäßig instandgesetzt wird sowie verbreiterte Dienstgehstege erhält.

Das Heben auf den Tieflader war Millimeterarbeit. Quelle: Enrico Kugler

Abschließend wird der Brückenüberbau mit einen kompletten neuen Korrosionsschutz versehen“, erklärte ein Sprecher der Bahn zu den Arbeiten. Mit der Sanierungsmaßnahme am Brückenüberbau und an den Lagern verlängere sich die Nutzungsdauer des Bauwerks um rund weitere 30 Jahre. Die Gesamtkosten für die Sanierungsmaßnahme betragen laut DB-Pressestelle rund 400 000 Euro.

Zahlreiche Schaulustige wollten das Spektakel sehen

Schon am Donnerstagvormittag gab es einige Schaulustige, die sich den zweiten Versuch des Brückenaushubs anschauen wollten. Einer von ihnen war der Hennigsdorfer Peter Kapell (72), der mit seinem Handy an der Absperrung stand. Am vergangenen Mittwoch, als der erste Kran die Brücke nicht heben konnte, war er noch nicht vor Ort. Davon hatte er allerdings in der MAZ gelesen.

Der Autokran kann 500 Tonnen heben. Quelle: Enrico Kugler

„Da hat eben einer einen Fehler gemacht. Es ist ja nichts passiert, dass man Angst haben müsste, dass die Brücke einstürzt.“ Den Rentner, der mit dem Rad gekommen war, interessiert die ganze Technik, und die schiere Größe der Brücke und des Krans. „Das sieht ja ganz schön gewaltig aus“, sagte der 72-Jährige mit Blick auf den mächtigen Autokran aus Erfurt mit seinen sechs Achsen.

Es gibt im Februar eine erneute Sperrung

Auch sein Bekannter Adolf Weber wollte sich das Spektakel anschauen. „Gut, dass sie jetzt endlich einen richtigen Kran genommen haben. Der erste Fehlversuch war ja richtig peinlich. Es gibt doch Zeichnungen, auf denen das Gewicht der Brücke steht“, erklärt der Rentner, der 48 Jahren am heutigen Alstom-Standort gearbeitet hat. Zuletzt hatte er solch ein gigantisches Manöver gesehen, als die S-Bahn-Brücke in Hennigsdorf Ende der 1990er-Jahre gebaut wurde. Damals, sagt Adolf Weber, sei aber alles rundgelaufen.

Auch die Flex kam am Donnerstag zum Einsatz. Quelle: Enrico Kugler

Und die Schaulustigen können sich noch ein weiteres Mal an der Absperrung treffen: Wenn die Eisenbahnunterführung ihre Sanierung im Stahlwerk überstanden hat, soll das Bauwerk im Februar wieder an seinen alten Platz zwischen den Brückenpfeilern am Hennigsdorfer Ortseingang eingehängt werden. Autofahrer müssen sich auch dann wieder auf eine Vollsperrung der L172 gefasst machen.

Die aktuelle Sperrung soll in des am heutigen Freitag aufgehoben werden. Ab 18 Uhr, heißt es dazu von der Bahn, soll die L 172 zwischen Hennigsdorf und Velten wieder offen sein.

Von Marco Paetzel