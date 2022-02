Hennigsdorf

Der Bau des neuen Stadtbades geht sichtbar voran. Nachdem wegen der Weihnachtsruhe die Baustelle für gut zwei Wochen verwaist war, geht es seit Anfang des Jahres planmäßig weiter. Das Gebäude ist mittlerweile wind-und regendicht, sodass der Innenausbau auf Hochtouren laufen kann. Aber auch von Außen tut sich demnächst eine Menge. Ab der kommenden Woche wird damit begonnen, die 80 Meter lange Außenrutsche am neuen Stadtbad zu montieren.

Das werde etwa vier Wochen dauern. „Dann ist wirklich das ganze Schwimmbad von außen komplett zu sehen. Das ist alles ein bisschen größer als beim alten Stadtbad", erklärt Birgit Tornow-Wendland von der Stadtbad Hennigsdorf GmbH (SBH) auf MAZ-Anfrage. Mitte Februar werde dann damit angefangen, den Estrich für die bereits montierten Schwimmhallenbecken zu gießen. „Auf dem Dach wird dann Ende Februar der Kies aufgebracht. Und dann wird damit begonnen, die Photovoltaikanlage mit den Unterkonstruktionen zu montieren“, erklärt Birgit Tornow-Wendland weiter.

Fünf Schwimmbahnen sind geplant

Das neue Stadtbad, das das mehr als 35 Jahre alte Bad in Hennigsdorf-Nord ersetzen wird, soll fünf Schwimmbahnen bekommen (25 mal 12,50 Meter). Geplant sind auch integrierte Saunen, genauer gesagt eine finnische und eine Duftsauna für 25 Personen. Es wird auch ein Mehrzweckbecken (8 mal 12,50 Meter) geben, genau wie ein Bewegungsbecken mit Einstiegszone zur Nutzung als Nichtschwimmerbecken. Auch ein Kinderplanschbecken mit 32 Grad warmem Wasser wird installiert.

Was die Coronalage angeht, so habe es Anfang Februar einen großen Einbruch gegeben, bei dem etliche Firmen betroffen gewesen seien. „Jetzt sieht es aber schon wieder deutlich besser aus. Aber das Thema Corona begleitet uns natürlich dauerhaft“, so Tornow -Wendland weiter. Verzögerungen könne man aber innerhalb des Bauablaufes abfangen, versichert sie. „Wir liegen absolut im Zeitplan. Da können wir sehr zufrieden sein, dass alle versuchen, die Dinge optimal umzusetzen“, erklärt die Geschäftsführerin der SBH. Das Stadtbad soll nach den Planungen im September 2023 eröffnet werden, nach einem Probebetrieb ab März 2023. Was die Kosten angeht, so liege man ebenfalls im Plan. Alle bisher erzielten Ausschreibungsergebnisse würden ins Budget von 23,66 Millionen Euro passen.

Auch beim Alten Gymnasium läuft alles nach Plan

Auch die Arbeiten am Alten Gymnasium auf dem Gelände gehen wie geplant voran, trotz Verzögerungen wegen der Pandemie. Die Hauptbaugewerke sollen bis 30. Juni fertig sein, erklärt Birgit Tornow-Wendland. Bis Ende 2022 soll in dem denkmalgeschützten ehemaligen Gymnasium, das seit 2006 leersteht, ein GründerInnen- und Gewerbezentrum entstehen. Geplant sind flexibel gestaltbare Gewerberäume für den Bereich Biotechnologie/Life Sciences sowie Kommunikations- und Dienstleistungsangebote. In dem denkmalgeschützten Gebäude sollen Coworking-Spaces, also gemeinsame, erschwingliche Arbeitsplätze, und sogenannte „Makerspace-Bereiche, eine Art offene Werkstätten, eingerichtet werden.

Ebenfalls vorgesehen sind von den Planern Konferenzräume und Einzelbüros. Rund 15,8 Millionen Euro sind für die Umsetzung der Projekte Kreativ Werk I und II geplant, etwa zehn Millionen davon kommen aus Fördermitteln. Anfragen potenzieller Mieter für die Räumlichkeiten gebe es immer wieder, obwohl das Haus noch eine Baustelle ist. „Aber wir gehen erst Mitte der Jahres in die Vermietungskampagne.“ Birgit Tornow-Wendland gibt sich zuversichtlich, dass sich schnell genügend Mieterinnen und Mieter für das Haus finden werden.

Über den Baufortschritt am Alten Gymnasium gibt es ein „Tagebuch“ unter https://kreativ-werk.info/bautagebuch/

Von Marco Paetzel