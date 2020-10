Nazi-Tattoos: Hennigsdorfer Ex-Lehrer verurteilt

Oranienburg/Hennigsdorf

Die Kollegen „waren erschrocken und konnten es nicht glauben“, sagte eine 39-jährige Lehrerkollegin. Ein weiterer Lehrer lässt mit seiner Aussage den Schluss zu, dass der Schulrat den Vorfall am liebsten im Sande verlaufen lassen wollte: Zeugen äußerten sich am zweiten Verhandlungstag vor dem Amtsgericht Oranienburg zu den Tätowierungen des Angeklagten Lehrers Clemens K. – und zu deren Wirkungen auf Schüler-, Eltern- und Lehrerschaft an der Albert-Schweitzer-Oberschule Hennigsdorf. Vor dem Amtsgericht in Oranienburg wurde am Montag (12. Oktober) die Verhandlung gegen den Ex-Lehrer wegen des Verwendens verfassungswidriger Kennzeichen fortgesetzt. Hauptgegenstand der Verhandlung ist der Leitspruch der Waffen-SS, den sich der 37-Jährige auf seinen Oberkörper tätowieren ließ. Er hatte im Februar 2019 eine Kündigung erhalten.

„Wolfsangel“ und „Schwarze Sonne“ neben dem Leitspruch der Waffen-SS

Am zweiten Verhandlungstag rief Richterin Behnke insgesamt drei Zeugen auf, die sich zu den Vorgängen seit dem Sportfest am 3. Juli 2018 am Bernsteinsee in Velten äußerten. An diesem heißen Tag hatte Kraftsportler Clemens K. gegen Ende hin mit freiem Oberkörper an dem Beachevent teilgenommen und war von einem Kollegen fotografiert worden. So wurden auch die fragwürdigen und justiziablen Tätowierungen dokumentiert, neben dem Schriftzug auch eine „Wolfsangel“ sowie eine „Schwarze Sonne“.

Erst nachdem er zu Hause die Bilder auf den Computer geladen hatte, seien ihm die genannten Symbole und der Spruch konkret aufgefallen, sagt der Lehrerkollege, der die Fotos wie bei anderen schulischen Anlässen zuvor auch gemacht hatte. Gemeinsam mit zwei Kollegen habe er am Tag darauf – nach der Zeugnisausgabe und einer Dienstberatung – den Angeklagten mit dem Tatbestand konfrontiert. Der habe das mit seinem Interesse an den Wikingern und alten Germanen erklärt. Für die beiden Symbole lasse sich mit gutem Willen noch eine Verbindung herstellen, nicht jedoch für die Worte „Meine Ehre heißt Treue“, sagte der 41-Jährige Geschichtslehrer. Dieser Leitspruch sei eindeutig der NS-Zeit zuzuordnen. Er habe vermisst, dass sich Clemens K. eindeutig davon distanziert und etwa versprochen hätte, seinen Oberkörper nicht mehr zu präsentieren. Das jedoch sei ausgeblieben. Stattdessen habe er sich zunächst bedroht gefühlt, so der Zeuge.

Schulrat wollte Sachverhalt „nicht aufbauschen“

Nachdem er sich daraufhin an das Schulamt wandte, habe der Schulrat ihm klar zu verstehen gegeben: „Wir werden nichts aufbauschen und nichts tun“, gibt er die Aussage wieder. Aus diesem Grund habe er eine Landtagsabgeordnete kontaktiert. Weil diese bei der Schulleitung jedoch nichts erreicht habe und nichts passierte, wandte diese sich im Januar 2019 an das Bildungsministerium. Er selbst habe sich nicht an die Presse gewandt oder gar das Bildmaterial weitergegeben, beteuerte der Zeuge, der zum Schulhalbjahr 2019 ebenfalls die Hennigsdorfer Oberschule verließ und aktuell an der Lindenschule in Oranienburg tätig ist (Förderschule).

Der Angeklagte hatte sich gegen Ende November bei der Polizei in Hennigsdorf selbst angezeigt. Deshalb kamen die Ermittler auf ihn zu, so der 41-jährige Zeuge. Das Bildmaterial habe er erst herausgegeben, nachdem die Beamten ihm klargemacht hätten, dass sie notfalls auch eine Hausdurchsuchung machen würden. Daraufhin habe er die Fotos per E-Mail zur Verfügung gestellt. Aus diesem Grund hätte nicht nur er Zugriff auf die Dateien gehabt, um sie der Presse zuzuspielen.

Auch ein 45-jähriger Lehrerkollege, der an dem Sechs-Augen-Gespräch beteiligt war, bestätigte den Verlauf des Treffens. Bewusst seien zu diesem Zeitpunkt Schulamt und Schulleitung noch nicht einbezogen gewesen.

Staatsanwalt will „ein Zeichen setzen“

Der Staatsanwalt forderte in seinem Plädoyer angesichts der klaren Faktenlage nach der Beweisaufnahme eine dreimonatige Freiheitsstrafe – mit dreijähriger Bewährungsfrist. Zusätzlich forderte er eine Geldauflage in Höhe von 2500 Euro. „Ich finde, dass es unsere Aufgabe und unsere Pflicht ist, dem Zeichen, das der Angeklagte gesetzt hat, ein Zeichen entgegenzusetzen, begründete er das Strafmaß. Das gelte sowohl gegenüber der Gesellschaft als auch dem Angeklagten. Die Selbstanzeige könne er nicht als strafmildernd werten. Was der Angeklagte bei der Polizei vorbrachte, „hat mit einer Selbstanzeige nichts zu tun“, sagte der Staatsanwalt: „Er wollte Absolution.“ Außerdem habe er nicht aus Einsicht gehandelt, sondern habe sich durch seine Kollegen dazu gezwungen gesehen. Als halbherzig kennzeichnete er auch die zwischenzeitliche Modifizierung der Tätowierung: Das Wort „heißt“ sei mehrfach durchkreuzt worden, aber noch lesbar. „Ich habe das Gefühl, dass der Angeklagte hier ein Spielchen abzieht“, resümiert der Staatsanwalt. Zugleich bedauerte er es „unendlich“, dass sich der 41-jährige Zeuge offenbar gezwungen sah, sich für sein konsequentes Vorgehen rechtfertigen zu müssen.

Der ursprüngliche Strafbefehl des Gerichts habe lediglich auf 40 Tagessätze à 40 Euro gelautet. Da das angefochten worden war, sei nun die Gerichtsverhandlung angesetzt worden.

Verteidiger plädiert auf Freispruch

Dass sich der Lehrer dadurch einen Freispruch erhoffte, geht aus dem abschließenden Plädoyer seines Anwalts hervor: Der hatte genau darauf plädiert. Angesichts der Presseveröffentlichungen zweifelte der nicht nur eine vorurteilsfreie Bewertung des Sachverhalts an, sondern verwies auch auf den Zeitpunkt, als die Tattoos entstanden. Im Alter von 18 bis 20 Jahren sei sein Mandant ein „unreifer und ungefestigter Jugendlicher“ gewesen – und als solcher stehe er nun quasi vor Gericht. Aus Rebellion gegenüber seinem gewalttätigen Elternhaus habe er sich die Tätowierungen stechen lassen. Außerdem laute der komplette Spruch auf seinem Bauch: „Meine Ehre heißt Treue, Liebe, Familie“. Das letzte Drittel sei lediglich durch die Hose verdeckt worden.

Er stehe zu seinem Fehler und sei auch bereit, eine Geldstrafe zu zahlen, sagte Clemens K. in seinen Schlussworten. Er wolle jedoch nicht wegen der „bekloppten Tattoos“ als Nazi abgestempelt werden und verwies auf seine bislang saubere Weste.

Richterin: „Sie haben als Lehrer auf ganzer Linie versagt“

All das das konnte die Richterin jedoch nicht überzeugen: Ihr Gerichtsbeschluss lautet auf eine dreimonatige Freiheitsstrafe, für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Außerdem Auferlegte sie dem Angeklagten 60 gemeinnützige Sozialstunden, die dieser bissen eines halben Jahres abzuleisten hat. Dies soll in einer Einrichtung geschehen, die sich mit Rassismus und rechtsgerichteter Kriminalität befasst.

Das vergleichsweise harte Urteil begründete die Richterin mit dem mangelnden Unrechtsbewusstsein des Angeklagten während der Verhandlung. Nicht sei es um seine Gesinnung gegangen. „Ohne Scham“ habe er erzählt, dass ihn der Tätowierer und ein SEK-Beamter darauf verwiesen, dass er die Tätowierungen nicht öffentlich zeigen dürfe. Erschwerend wertete sie auch seine Arbeit im öffentlichen Dienst: „Das Rechtsgut müssen Sie als Lehrer besonders schützen.“ Im Sinne seiner Vorbildfunktion habe er „auf ganzer Linie versagt.“

Von Helge Treichel