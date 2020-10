Neuer Koch im Restaurant Fair Play: Philipp Hapke aus Hennigsdorf hat viele gute Ideen

Hennigsdorf

Wer das Fair Play noch aus den 1990er-Jahren kennt, hat vielleicht noch die typische Sportlerkneipe im Gedächtnis, doch heute hat sich das Lokal zum klassischen Restaurant entwickelt – mit neuem Betreiber, neuem Koch und vielen neuen Rezepten. Chef Jörn Ehrich, der einst den „Skipper“ in Nieder Neuendorf betrieb, ist froh, seit September Philipp Hapke als Koch in seinem Team zu haben. Der 34-Jährige arbeitete vorher im „Hubertus“, das jüngst schließen musste. Der gebürtige Hennigsdorfer wollte gerne in seiner Heimatstadt bleiben und ist mit seinem neuen Job sehr zufrieden. Vor allem die amerikanische Küche hat es ihm angetan. Nach der Ausbildung arbeitete er in einem American Diner sowie im Blockhaus in Berlin und später im Restaurant Prinz Eisenherz im Filmpark Babelsberg. Dann ging es wieder zurück nach Hennigsdorf.

Philipp Hapke wechselte Anfang September vom Hubertus ins Fair Play. Quelle: Wiebke Wollek

Das Hubertus war bekannt für seine speziellen Burger, von denen es einige nun auch im Fair Play gibt. Zu empfehlen ist der „Big Fair Play Burger“ mit gerösteten Walnüssen, Honig-Senf-Sauce und französischem Weichkäse. Außerdem gibt es noch den „FC 98 Bacon“, einen klassischen Hamburger mit Rindfleisch, Käse, Bacon, Salat, Tomaten und Zwiebeln. Jeden Sonntag ist Schnitzeltag, dann ist auch der Klassiker aus alten Zeiten, Schnitzel Hawaii verfügbar. Die Speisekarte wird auch immer an die Jahreszeit angepasst, so steht bereits die Saison für Wild und Gulasch, Pilze, Kürbis und Rosenkohl vor der Tür. „Ich koche aber gerne auch mal Vegetarisch, zum Beispiel gefüllte Champignons mit Linsensalat oder einen leckeren Zwiebelkuchen“, erzählt Philipp Hapke, der schon früh wusste, dass er mal Koch werden möchte. „Von Mutti hab ich mir früher viel abgeguckt.“ Dass er heute vieles besser weiß, lässt er die Mutter aber nicht spüren. „Aus der Familie wird niemand belehrt, das mache ich nicht“, sagt Philipp Hapke, der noch viele Ideen für neue Rezepte hat.

Schnitzel gibt es in verschiedenen Varianten. Quelle: Sebastian Morgner

